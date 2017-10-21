Вогні різдвяного Луцька. ФОТО





Ще якихось півтора тижня і Україна повернеться до буденного життя.



І про свято нам лишень нагадуватиме тематична ілюмінація, встановлена в центрі міста та біля великих підприємств.



Фотограф Павло Березюк побував 14 січня зранечку в центрі міста, парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та біля "Модерн-Експо", аби поділитися святковими вогнями.





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