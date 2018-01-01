Погода на понеділок, 15 січня
14 січень, 23:07
У понеділок, 15 січня, на території України збережеться холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу, вночі до -12 градусів.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів вдень від -3 до -6, вночі -9...-13. Лише на Закарпатті температура коливатиметься від -1 до +1 вдень, вночі - до -11 градусів.
За даними Укргідрометцентру, 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів вдень від -3 до -6, вночі -9...-13. Лише на Закарпатті температура коливатиметься від -1 до +1 вдень, вночі - до -11 градусів.
За даними Укргідрометцентру, 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дівчина з Волині стала обличчям відомого бренду
14 січень, 23:29
Погода на понеділок, 15 січня
14 січень, 23:07
«Менше скигліть»: лист вмираючої дівчини вразив світ
14 січень, 21:04