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Погода на понеділок, 15 січня

Погода на понеділок, 15 січня
У понеділок, 15 січня, на території України збережеться холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу, вночі до -12 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів вдень від -3 до -6, вночі -9...-13. Лише на Закарпатті температура коливатиметься від -1 до +1 вдень, вночі - до -11 градусів.

За даними Укргідрометцентру, 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Погода на понеділок, 15 січня

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Теги: погодда
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