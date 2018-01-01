Погода на понеділок, 15 січня





Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів вдень від -3 до -6, вночі -9...-13. Лише на Закарпатті температура коливатиметься від -1 до +1 вдень, вночі - до -11 градусів.



За даними Укргідрометцентру, 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 15 січня, на території України збережеться холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу, вночі до -12 градусів.Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів вдень від -3 до -6, вночі -9...-13. Лише на Закарпатті температура коливатиметься від -1 до +1 вдень, вночі - до -11 градусів.За даними Укргідрометцентру, 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію