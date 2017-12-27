Нові правила на митниці: що змінилося і як вони діють





Причина – зміни у правилах ввезення товарів в Україну.







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Сталося щось важливе?



Так, тепер окрім обмеження у вартості ввезенного товару, яке існувало і раніше, запровадили ще й часові умови – щоб безмитно провезти в Україну товар на суму до 500 євро, між виїздом з України і поверненням має пройти не менше 24 годин, а повторно виїхати за кордон можна не раніше, ніж через 72 годити (три доби) після часу в’їзду в Україну.



Якщо ви дотримуєтесь цих умов (а також ваги ввезеного до 50 кг), можете ввезти товар вартістю до 500 євро без сплати жодних додаткових мит. Якщо ж порушена хоч одна з цих умов (24 години, 72 години, 50 кг) – межа безмитного ввезення знижується до 50 євро. За перевищення цієї вартості доведеться окремо доплатити.



До речі, ці зміни стосуються лише автомобільних, пішохідних і залізничних переходів. Якщо ви перетинаєте кордон літаком, то як і раніше можете скористатися безмитним ввезенням товарів на суму до 1000 євро.



Я часто їжджу закуповуватися, як тепер поводитись?



По суті, у вас залишається дві опції.



Варіант перший, який дозволяє завозити більше: їздити не частіше, ніж раз у три дні, і перебувати на території Польщі (Угорщини, Румунії, Словаччини, Білорусі і т. д.) не менше доби (доведеться десь заночувати). У такому випадку ви можете провезти в Україну товарів на 500 євро без сплати податків.



Варіант другий, гірший: ви можете їздити закордон хоч кілька разів на день і повертатись коли заманеться, але у такому випадку без сплати податків можна провезти товарів лише на 50 євро за раз. Однак при другому перетині кордону і всіх наступних доведеться додатково сплачувати мито у 10%.



Якщо ви їдете скуповуватися сім’єю, то все це розраховується на кожну людину окремо. Тобто дві людини можуть провезти без оподаткування товарів на 1000 євро, три – на 1500 євро і так далі.



Що буде, якщо я не вкладаюсь в ці норми?



Якщо ви порушили одну з часових вимог (за кордоном були менше 24 годин або в’їжджали в Україну кілька разів за 72 години), тоді українській митниці доведеться доплатити 20% податку з вартості, що перевищує 50 євро.



Якщо ж ви дотримались умов перетину кордону, але вартість перевищила 500 євро, тоді з того, що перевищує ці 500 євро, доведеться сплачувати і 20% ПДВ, і 10% мита. Оскільки у такому випадку ПДВ розраховується від вартості товару із митом, то в сумі це виходить навіть більше 30% додаткових витрат.



Якщо ви дотрималися всього, але везете більше 50 кг, то за зайві кілограми також доведеться платити і 10% мита, і 20% ПДВ (тут розраховуватиметься пропорційна до всієї ваги вартість зайвих кілограмів, при цьому ПДВ розраховується від вартості товару з нарахованим митом, то ж тут у сумі також вийде більше 30% додаткових витрат).



Є варіанти, щоб зменшити ці витрати?



Корисно скуповуватися у магазинах, в яких можна оформити tax free: згідно з законодавством ЄС, якщо придбаний на території Євросоюзу товар був вивезений за межі ЄС, то покупець має право на повернення податку на додану вартість. Як правило, у магазинах є окремі оголошення про те, що там доступна така послуга.



На більшість товарів у Польщі діє ставка tax free у 23% (техніка, будівельні матеріали, одяг, парфуми, спорттовари, дитячі товари, алкоголь), хоча на багато фруктів діє ставка у 8%, а на інші продукти і книги – 5%. Оформлення tax free діє на покупки сумарним чеком від 200 злотих (трішки менше 50 євро). Тобто оформивши цей документ, ви можете повернути собі до 23% від вартості товарів.



А звідки митники дізнаються, на яку суму я везу товарів?



Для уникнення проблем, краще мати при собі чеки. Якщо їх немає, тоді на митниці оцінюють вартість товарів за спеціальними каталогами. Але краще таки мати чеки.



Нащо взагалі змінили ці правила?



Головна причина – боротьба з контрабандою «човників». У ДФС вважають, що запровадивши норму про перебування закордоном не менше 24 годин, «човниковий» бізнес просто втратить сенс. Як наслідок – на кордоні зникнуть черги. І, зважаючи на реакцію активістів з прикордонних районів, «човники» ще не придумали, як все це обходити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку року мешканці українського прикордоння вже двічі блокували пункти пропуску до Польщі і погрожують зробити це втретє і надовго.Причина – зміни у правилах ввезення товарів в Україну. ZAXID.NET коротко пояснює, що змінилося і як тепер поводитися на кордоні.***Сталося щось важливе?Так, тепер окрім обмеження у вартості ввезенного товару, яке існувало і раніше, запровадили ще й часові умови – щоб безмитно провезти в Україну товар на суму до 500 євро, між виїздом з України і поверненням має пройти не менше 24 годин, а повторно виїхати за кордон можна не раніше, ніж через 72 годити (три доби) після часу в’їзду в Україну.Якщо ви дотримуєтесь цих умов (а також ваги ввезеного до 50 кг), можете ввезти товар вартістю до 500 євро без сплати жодних додаткових мит. Якщо ж порушена хоч одна з цих умов (24 години, 72 години, 50 кг) – межа безмитного ввезення знижується до 50 євро. За перевищення цієї вартості доведеться окремо доплатити.До речі, ці зміни стосуються лише автомобільних, пішохідних і залізничних переходів. Якщо ви перетинаєте кордон літаком, то як і раніше можете скористатися безмитним ввезенням товарів на суму до 1000 євро.Я часто їжджу закуповуватися, як тепер поводитись?По суті, у вас залишається дві опції.Варіант перший, який дозволяє завозити більше: їздити не частіше, ніж раз у три дні, і перебувати на території Польщі (Угорщини, Румунії, Словаччини, Білорусі і т. д.) не менше доби (доведеться десь заночувати). У такому випадку ви можете провезти в Україну товарів на 500 євро без сплати податків.Варіант другий, гірший: ви можете їздити закордон хоч кілька разів на день і повертатись коли заманеться, але у такому випадку без сплати податків можна провезти товарів лише на 50 євро за раз. Однак при другому перетині кордону і всіх наступних доведеться додатково сплачувати мито у 10%.Якщо ви їдете скуповуватися сім’єю, то все це розраховується на кожну людину окремо. Тобто дві людини можуть провезти без оподаткування товарів на 1000 євро, три – на 1500 євро і так далі.Що буде, якщо я не вкладаюсь в ці норми?Якщо ви порушили одну з часових вимог (за кордоном були менше 24 годин або в’їжджали в Україну кілька разів за 72 години), тоді українській митниці доведеться доплатити 20% податку з вартості, що перевищує 50 євро.Якщо ж ви дотримались умов перетину кордону, але вартість перевищила 500 євро, тоді з того, що перевищує ці 500 євро, доведеться сплачувати і 20% ПДВ, і 10% мита. Оскільки у такому випадку ПДВ розраховується від вартості товару із митом, то в сумі це виходить навіть більше 30% додаткових витрат.Якщо ви дотрималися всього, але везете більше 50 кг, то за зайві кілограми також доведеться платити і 10% мита, і 20% ПДВ (тут розраховуватиметься пропорційна до всієї ваги вартість зайвих кілограмів, при цьому ПДВ розраховується від вартості товару з нарахованим митом, то ж тут у сумі також вийде більше 30% додаткових витрат).Є варіанти, щоб зменшити ці витрати?Корисно скуповуватися у магазинах, в яких можна оформити tax free: згідно з законодавством ЄС, якщо придбаний на території Євросоюзу товар був вивезений за межі ЄС, то покупець має право на повернення податку на додану вартість. Як правило, у магазинах є окремі оголошення про те, що там доступна така послуга.На більшість товарів у Польщі діє ставка tax free у 23% (техніка, будівельні матеріали, одяг, парфуми, спорттовари, дитячі товари, алкоголь), хоча на багато фруктів діє ставка у 8%, а на інші продукти і книги – 5%. Оформлення tax free діє на покупки сумарним чеком від 200 злотих (трішки менше 50 євро). Тобто оформивши цей документ, ви можете повернути собі до 23% від вартості товарів.А звідки митники дізнаються, на яку суму я везу товарів?Для уникнення проблем, краще мати при собі чеки. Якщо їх немає, тоді на митниці оцінюють вартість товарів за спеціальними каталогами. Але краще таки мати чеки.Нащо взагалі змінили ці правила?Головна причина – боротьба з контрабандою «човників». У ДФС вважають, що запровадивши норму про перебування закордоном не менше 24 годин, «човниковий» бізнес просто втратить сенс. Як наслідок – на кордоні зникнуть черги. І, зважаючи на реакцію активістів з прикордонних районів, «човники» ще не придумали, як все це обходити.

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