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У «ПортCity» – великий обмін*

У «ПортCity» – великий обмін*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» оголошує шалений обмін: пропонують принести старий одяг, а взамін отримати новий.

Мінятися можна буде 27-28 січня на першому поверсі ТРЦ з 11 до 20 години.

В кожного у шафі є чимало одягу у хорошому стані, який не одягали вже багато років. Зазвичай людям шкода попрощатися з ним, тож сорочки, светри та плаття займають місце й припадають пилом. Однак, є ті, хто не має фінансової можливості придбати якісне вбрання.

Торгово-розважальний центр «ПортCity» пропонує долучитися до масштабної благодійної акції, допомогти людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, а заразом й отримати можливість придбати новий одяг.

Так, протягом двох днів – 27 та 28 січня лучанам пропонують принести вживаний одяг та взуття у гарному стані, а натомість отримати подарункові сертифікати номіналом від 50 гривень до тисячі гривень на покупки в магазинах «ПортCity».

Кількість сертифікатів – обмежена, обміну на гроші вони не підлягають. Оцінювати одяг будуть координатори акції, відповідно вони й видаватимуть подарункові сертифікати на нові покупки.

Окрім того, вживаний одяг у хорошому стані можна буде залишити й без обміну для людей, які цього потребують. Увесь зібраний одяг перепадуть в соціальний кабінет, що знаходиться у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Давайте робити добрі справи та розвантажувати шафи разом!

У «ПортCity» – великий обмін*

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Теги: «ПортCity», обмін, одяг
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