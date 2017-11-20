У «ПортCity» – великий обмін*

Торгово-розважальний центр «ПортCity» оголошує шалений обмін: пропонують принести старий одяг, а взамін отримати новий.Мінятися можна буде 27-28 січня на першому поверсі ТРЦ з 11 до 20 години.В кожного у шафі є чимало одягу у хорошому стані, який не одягали вже багато років. Зазвичай людям шкода попрощатися з ним, тож сорочки, светри та плаття займають місце й припадають пилом. Однак, є ті, хто не має фінансової можливості придбати якісне вбрання.Торгово-розважальний центр «ПортCity» пропонує долучитися до масштабної благодійної акції, допомогти людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, а заразом й отримати можливість придбати новий одяг.Так, протягом двох днів – 27 та 28 січня лучанам пропонують принести вживаний одяг та взуття у гарному стані, а натомість отримати подарункові сертифікати номіналом від 50 гривень до тисячі гривень на покупки в магазинах «ПортCity».Кількість сертифікатів – обмежена, обміну на гроші вони не підлягають. Оцінювати одяг будуть координатори акції, відповідно вони й видаватимуть подарункові сертифікати на нові покупки.Окрім того, вживаний одяг у хорошому стані можна буде залишити й без обміну для людей, які цього потребують. Увесь зібраний одяг перепадуть в соціальний кабінет, що знаходиться у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.Давайте робити добрі справи та розвантажувати шафи разом!