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Торік будівельників Волині оштрафували на майже 3 мільйони

Торік будівельників Волині оштрафували на майже 3 мільйони
У 2017 році працівники управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області провели 545 перевірок об’єктів будівництва. Зокрема, 40 планових та 505 позапланових.

За результатами цих заходів видали 423 приписи й винесено 481 постанову. На порушників містобудівного законодавства наклали 2 919 180 грн штрафів, - повідомили в управлінні.

Найбільші штрафні санкції протягом зазначеного періоду були застосовані до замовників будівництва в містах Ківерці та Луцьк.

Так, під час планової перевірки виконання робіт за адресою: пров. Привокзальний, 2 в м. Ківерці, де здійснювалась реконструкція з добудовою магазину з літнім кафе під магазин з літнім кафе та квартири, посадовими особами Управління було виявлено низку порушень.

Зокрема, встановили факт експлуатації об’єкта без прийняття його в експлуатацію. Крім того, було змінено генерального підрядника без подання відповідної інформації до органу держархбудконтролю, не оформлено загальний журнал робіт, відсутні паспорти на матеріали і вироби, що надійшли на об’єкт. А будівельний майданчик не облаштували стендом з інформацією про об’єкт будівництва.

За результатами перевірки на замовника – фізичну особу наклали штрафні санкції обсягом 687 922 грн.

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Теги: штраф, будівництво, ДАБІ
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Коментарі 1
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Обіцяти - не означає женитись ! Ви звітуйте не про розмір накладених штрафів, а про те, скільки коштів конкретно сплачено до бюджету. А то все - сотрясаніє воздуха. Вам же держава не обіцяє зарплату. Ви ж її дійсно получаєте. А варто би було вам її виплачувати лиш тоді, коли ви доможетесь сплати штрафу порушником. Будівники комунізму !
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