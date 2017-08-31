Торік будівельників Волині оштрафували на майже 3 мільйони

У 2017 році працівники управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області провели 545 перевірок об’єктів будівництва. Зокрема, 40 планових та 505 позапланових.За результатами цих заходів видали 423 приписи й винесено 481 постанову. На порушників містобудівного законодавства наклали 2 919 180 грн штрафів, - повідомили в управлінні.Найбільші штрафні санкції протягом зазначеного періоду були застосовані до замовників будівництва в містах Ківерці та Луцьк.Так, під час планової перевірки виконання робіт за адресою: пров. Привокзальний, 2 в м. Ківерці, де здійснювалась реконструкція з добудовою магазину з літнім кафе під магазин з літнім кафе та квартири, посадовими особами Управління було виявлено низку порушень.Зокрема, встановили факт експлуатації об’єкта без прийняття його в експлуатацію. Крім того, було змінено генерального підрядника без подання відповідної інформації до органу держархбудконтролю, не оформлено загальний журнал робіт, відсутні паспорти на матеріали і вироби, що надійшли на об’єкт. А будівельний майданчик не облаштували стендом з інформацією про об’єкт будівництва.За результатами перевірки на замовника – фізичну особу наклали штрафні санкції обсягом 687 922 грн.