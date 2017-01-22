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Купання в ополонці, юшка на вогні та смачні призи: Gosti кличуть на Водохреще

Купання в ополонці, юшка на вогні та смачні призи: Gosti кличуть на Водохреще
19 січня запрошуємо вас на хрещенське купання з обрядом освячення води, що відбудеться на території заміського комплексу Gosti.

Водохреще в Gosti - це важлива подія для тих, хто прагне випробувати силу волі і оздоровитись духовно. У цей день кожен зможе скупатись в хрещенській воді, набратися сил та вiдгородити себе від усілякого негативу, повідомили в адміністрації закладу.

Процес освячення води буде відбуватись о півдні. Предстоятель Кафедрального собору святої Трійці, монах Антоній, в 12:00 освятить воду басейну, прочитавши над нею молитви та опустивши в неї срібний хрест.

Після обряду в кожного буде можливість сповна відчути на собі цілющі якості хрещенської води. Підігрівати бажання до занурення буде веселий ведучий Міко під супровід запальних фольклорних композицій.
Для тих, хто не зміг стати гостем комплексу о півдні, зможуть відчути повноту свята о 19:00.

Протягом цілого дня передбачена розважальна програма на вулиці і в ресторані, частування від шефа біля води та інші розваги. Також гості зможуть скуштувати приготовану шеф-кухарем слов’янську юшку на вогні, виграти від Gosti смачні призи, відпочинок у банних котеджах та елітні напої від GoodWine, потанцювати та насолодитись спілкуванням один з одним. А прихильники прохолодної погоди можуть прогулятись багатолітнім сосновим лісом.

Під час свята на території комплексу працюватимуть чоловіча та жіноча теплі роздягальні, де можна підготувати себе до обряду. Бажаючі відігрітись після крижаної води можуть замовити банні котеджі, які розраховані на 10 персон. Для безпеки гостей на території комплексу чергуватиме карета швидкої допомоги.

Адміністрація закладу обіцяє гостинне обслуговування, смачну кухню та веселу атмосферу.

Телефон для бронювання 095 00 175 00

Купання в ополонці, юшка на вогні та смачні призи: Gosti кличуть на Водохреще

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Теги: Водохреще, Gosti
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