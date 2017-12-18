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Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня

Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

8 січня

На «Ягодині» влаштували протест проти нових митних правил.

На Різдво у болоті потонув 18-річний волинянин.

Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину, згодом вона заявила, що не вважає чоловіка винним.

У Луцьку чоловік збив школярку і втік, дівчина у важкому стані у лікарні. На її одужання почали збір коштів.
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня


9 січня

П'яна матір побила 4-місячну дитину.

10 січня

Лучани приєдналися до протесту проти Московського патріархату.
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня

На Волині вантажівка на смерть переїхала чоловіка.

11 січня

Поблизу Луцька у Рованцях сталась жахлива аварія, в якій загинуло двоє людей.
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня

У Луцьку виявили дивні оголошення про купівлю бивнів мамонта та зубів кашалота, які згодом виявилися рекламою наркотиків.
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня

У Ковелі виявили наркопритон.
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня


12 січня

У Любешові п’яний чоловік відлупцював 9-річну доньку.

13 січня

На Волині група чоловіків побила атовця.

На Волині сусіди «воюють» через погану дорогу.
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня


14 січня

У Луцькому районі діти знайшли на ковзанці утопленика.

Біля Луцька згоріло авто Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду.

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Теги: ДТП, аварія, надзвичайні новини тижня, смерть
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