Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



8 січня



На «Ягодині»



На Різдво у болоті



Вагітна волинянка через побої чоловіка



У Луцьку чоловік





9 січня



П'яна матір



10 січня



Лучани



На Волині вантажівка на смерть



11 січня



Поблизу Луцька у Рованцях



У Луцьку виявили дивні оголошення про купівлю бивнів мамонта та зубів кашалота, які згодом



У Ковелі





12 січня



У Любешові п’яний чоловік



13 січня



На Волині група чоловіків



На Волині сусіди





14 січня



У Луцькому районі діти



Біля Луцька

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