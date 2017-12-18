Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня
Сьогодні, 14:05
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
8 січня
На «Ягодині» влаштували протест проти нових митних правил.
На Різдво у болоті потонув 18-річний волинянин.
Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину, згодом вона заявила, що не вважає чоловіка винним.
У Луцьку чоловік збив школярку і втік, дівчина у важкому стані у лікарні. На її одужання почали збір коштів.
9 січня
П'яна матір побила 4-місячну дитину.
10 січня
Лучани приєдналися до протесту проти Московського патріархату.
На Волині вантажівка на смерть переїхала чоловіка.
11 січня
Поблизу Луцька у Рованцях сталась жахлива аварія, в якій загинуло двоє людей.
У Луцьку виявили дивні оголошення про купівлю бивнів мамонта та зубів кашалота, які згодом виявилися рекламою наркотиків.
У Ковелі виявили наркопритон.
12 січня
У Любешові п’яний чоловік відлупцював 9-річну доньку.
13 січня
На Волині група чоловіків побила атовця.
На Волині сусіди «воюють» через погану дорогу.
14 січня
У Луцькому районі діти знайшли на ковзанці утопленика.
Біля Луцька згоріло авто Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду.
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8 січня
На «Ягодині» влаштували протест проти нових митних правил.
На Різдво у болоті потонув 18-річний волинянин.
Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину, згодом вона заявила, що не вважає чоловіка винним.
У Луцьку чоловік збив школярку і втік, дівчина у важкому стані у лікарні. На її одужання почали збір коштів.
9 січня
П'яна матір побила 4-місячну дитину.
10 січня
Лучани приєдналися до протесту проти Московського патріархату.
На Волині вантажівка на смерть переїхала чоловіка.
11 січня
Поблизу Луцька у Рованцях сталась жахлива аварія, в якій загинуло двоє людей.
У Луцьку виявили дивні оголошення про купівлю бивнів мамонта та зубів кашалота, які згодом виявилися рекламою наркотиків.
У Ковелі виявили наркопритон.
12 січня
У Любешові п’яний чоловік відлупцював 9-річну доньку.
13 січня
На Волині група чоловіків побила атовця.
На Волині сусіди «воюють» через погану дорогу.
14 січня
У Луцькому районі діти знайшли на ковзанці утопленика.
Біля Луцька згоріло авто Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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