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На Волині водій рейсового автобуса заснув за кермом, – ЗМІ

На Волині водій рейсового автобуса заснув за кермом, – ЗМІ
Пасажири автобуса «Хотешів – Луцьк» стверджують, що водій, який працює на рейсі, заснув за кермом.

Пасажири, які їхали у згаданому автобусі до Луцька, були змушені вийти з автобуса, через те, що боялися за своє життя, – пише Волинська правда.

За словами очевидців, від Ковеля автобус періодично почало «носити» у різні боки. Пасажири, серед яких більшість – студенти, спочатку не звернули на це уваги. Утім, згодом «викрутаси» автобуса ставали все небезпечнішими, тож хтось із пасажирів вирішив глянути, у чому справа. Виявилося, що водій заснув. Тож пасажири змусили водія зупинитися та вийшли із злощасного транспорту.

Відомо також, що люди викликали поліцію, а водій повернув пасажирам гроші за проїзд, оскільки вони відмовилися їхати з ним до Луцька. Більше того, за інформацією очевидців, водій мав червоні, заспані очі.

Окрім того, відомо, що наразі поліція з’ясовує деталі ситуації. До слова, о 16:10 згаданий автобус має їхати із Луцька на Хотешів. Тож, чи «знімуть» горе-водія з рейсу, наразі невідомо.

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Теги: ДТП, п'яний водій
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