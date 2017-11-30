На Волині водій рейсового автобуса заснув за кермом, – ЗМІ





Пасажири, які їхали у згаданому автобусі до Луцька, були змушені вийти з автобуса, через те, що боялися за своє життя, – пише



За словами очевидців, від Ковеля автобус періодично почало «носити» у різні боки. Пасажири, серед яких більшість – студенти, спочатку не звернули на це уваги. Утім, згодом «викрутаси» автобуса ставали все небезпечнішими, тож хтось із пасажирів вирішив глянути, у чому справа. Виявилося, що водій заснув. Тож пасажири змусили водія зупинитися та вийшли із злощасного транспорту.



Відомо також, що люди викликали поліцію, а водій повернув пасажирам гроші за проїзд, оскільки вони відмовилися їхати з ним до Луцька. Більше того, за інформацією очевидців, водій мав червоні, заспані очі.



Окрім того, відомо, що наразі поліція з’ясовує деталі ситуації. До слова, о 16:10 згаданий автобус має їхати із Луцька на Хотешів. Тож, чи «знімуть» горе-водія з рейсу, наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажири автобуса «Хотешів – Луцьк» стверджують, що водій, який працює на рейсі, заснув за кермом.Пасажири, які їхали у згаданому автобусі до Луцька, були змушені вийти з автобуса, через те, що боялися за своє життя, – пише Волинська правда За словами очевидців, від Ковеля автобус періодично почало «носити» у різні боки. Пасажири, серед яких більшість – студенти, спочатку не звернули на це уваги. Утім, згодом «викрутаси» автобуса ставали все небезпечнішими, тож хтось із пасажирів вирішив глянути, у чому справа. Виявилося, що водій заснув. Тож пасажири змусили водія зупинитися та вийшли із злощасного транспорту.Відомо також, що люди викликали поліцію, а водій повернув пасажирам гроші за проїзд, оскільки вони відмовилися їхати з ним до Луцька. Більше того, за інформацією очевидців, водій мав червоні, заспані очі.Окрім того, відомо, що наразі поліція з’ясовує деталі ситуації. До слова, о 16:10 згаданий автобус має їхати із Луцька на Хотешів. Тож, чи «знімуть» горе-водія з рейсу, наразі невідомо.

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