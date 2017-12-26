Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині
Сьогодні, 15:21
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
8 січня
У Луцьку відбулась тепла зустріч патрульних із дітьми, під час якої поліцейські роздавали цукерки та возили малечу в автомобілях.
9 січня
У Луцьку різдвяною виставою завершилася акція «Чужих дітей не буває».
У Туреччині провели операцію для онкохворої Насті Абрамчук, дівчинка перебуває у важкому стані, але далі бореться за життя.
10 січня
У Луцьку наймолодшим глядачам показали виставу про справжню, жертовну любов.
Малеча завітала з колядками до волинських бійців.
11 січня
Волинській школі присвоїли ім’я загиблого атовця.
12 січня
До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України.
На Волині для дітей організували конкурс на найкращу еко-ялинку.
У Луцьку відбувся фестиваль вертепів.
Луцькі танцюристи перемогли на фестивалі за кордоном.
13 січня
У Луцьку відбувся етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”.
Відомі волиняни розповіли, як щедрували, коли були маленькими.
14 січня
Традиційна громадська акція «Спільна коляда» об'єднала сотні лучан на головній площі міста.
У Луцьку відбувся святковий гала-концерт фіналістів дитячого пісенного конкурсу «Зимова казка».
У Луцьку лунали старовинні та сучасні колядки і віншування від учасників програми «Радуйся, земле» із України, Польщі, Білорусі та Литви.
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8 січня
У Луцьку відбулась тепла зустріч патрульних із дітьми, під час якої поліцейські роздавали цукерки та возили малечу в автомобілях.
9 січня
У Луцьку різдвяною виставою завершилася акція «Чужих дітей не буває».
У Туреччині провели операцію для онкохворої Насті Абрамчук, дівчинка перебуває у важкому стані, але далі бореться за життя.
10 січня
У Луцьку наймолодшим глядачам показали виставу про справжню, жертовну любов.
Малеча завітала з колядками до волинських бійців.
11 січня
Волинській школі присвоїли ім’я загиблого атовця.
12 січня
До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України.
На Волині для дітей організували конкурс на найкращу еко-ялинку.
У Луцьку відбувся фестиваль вертепів.
Луцькі танцюристи перемогли на фестивалі за кордоном.
13 січня
У Луцьку відбувся етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”.
Відомі волиняни розповіли, як щедрували, коли були маленькими.
14 січня
Традиційна громадська акція «Спільна коляда» об'єднала сотні лучан на головній площі міста.
У Луцьку відбувся святковий гала-концерт фіналістів дитячого пісенного конкурсу «Зимова казка».
У Луцьку лунали старовинні та сучасні колядки і віншування від учасників програми «Радуйся, земле» із України, Польщі, Білорусі та Литви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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