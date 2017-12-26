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Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

8 січня

У Луцьку відбулась тепла зустріч патрульних із дітьми, під час якої поліцейські роздавали цукерки та возили малечу в автомобілях.

9 січня

У Луцьку різдвяною виставою завершилася акція «Чужих дітей не буває».
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

У Туреччині провели операцію для онкохворої Насті Абрамчук, дівчинка перебуває у важкому стані, але далі бореться за життя.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині


10 січня

У Луцьку наймолодшим глядачам показали виставу про справжню, жертовну любов.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

Малеча завітала з колядками до волинських бійців.

11 січня

Волинській школі присвоїли ім’я загиблого атовця.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині


12 січня

До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

На Волині для дітей організували конкурс на найкращу еко-ялинку.

У Луцьку відбувся фестиваль вертепів.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

Луцькі танцюристи перемогли на фестивалі за кордоном.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині


13 січня

У Луцьку відбувся етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

Відомі волиняни розповіли, як щедрували, коли були маленькими.

14 січня

Традиційна громадська акція «Спільна коляда» об'єднала сотні лучан на головній площі міста.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

У Луцьку відбувся святковий гала-концерт фіналістів дитячого пісенного конкурсу «Зимова казка».
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

У Луцьку лунали старовинні та сучасні колядки і віншування від учасників програми «Радуйся, земле» із України, Польщі, Білорусі та Литви.
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

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Теги: добрі новини, вибір редактора
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