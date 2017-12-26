Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



8 січня



У Луцьку



9 січня



У Луцьку різдвяною виставою



У Туреччині Насті Абрамчук, дівчинка перебуває у важкому стані, але далі бореться за життя.





10 січня



У Луцьку наймолодшим глядачам



Малеча



11 січня



Волинській школі





12 січня



До луцького «політеху»



На Волині для дітей



У Луцьку



Луцькі танцюристи





13 січня



У Луцьку



Відомі волиняни



14 січня



Традиційна громадська акція «Спільна коляда»



У Луцьку



У Луцьку



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