вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В «Укравтодорі» пообіцяли відремонтувати дорогу Рівне – Луцьк – Устилуг

В «Укравтодорі» пообіцяли відремонтувати дорогу Рівне – Луцьк – Устилуг
Державне агентство автомобільних доріг України планує здійснювати ремонти основних коридорів державного значення за маршрутним принципом.

Про це повідомила прес-служба «Укравтодор», – пише 5 канал.

«Основне завдання, яке я поставив перед службами автомобільних доріг, - продовжити на основі маршрутного принципу всі роботи, які розпочали в 2017 році. Ми маємо показати, що держава економно, розумно використовує публічні кошти та продовжує розпочаті проекти», – наводяться в повідомленні слова керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Згідно з програмою ремонту доріг, у 2018 році «Укравтодор» продовжить роботи на основних коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.

Особливу увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків-Охтирка, М-03 Харків-Слов'янськ-Краматорськ, Р-07 Чугуїв-Мілове.

На півдні країни виконуватиметься ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса-Рені (з обходом Рені), Н-14 Кропивницький-Миколаїв, Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М-05).

У західній Україні ремонти здійснюватимуться на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне – Луцьк – Устилуг, М-21 Житомир-Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ – Стрий, Н-03 Житомир-Хмельницький-Чернівці. Також запланований ремонт короткої траси від Мукачевого до Чопа на дорозі М-24/М-25.

Коштами МФО розпочнеться реконструкція Північного обходу Житомира, реконструкція Gо Highway в Хмельницькій області та триватиме реконструкція М-03 на ділянці Лубни – Полтава.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року в рамках децентралізації доріг 123,105 тис. км доріг місцевого значення передано у відповідальність місцевої влади.

Наразі «Укравтодор» відповідає за 46,985 тис. км доріг міжнародного та національного значення.

Нагадаємо, Володимир Гунчик заявляв, що на ремонт залучать «митні кошти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога Устилуг-Луцьк-Рівне, ремонт дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня
15 січень, 19:00
Звільненому з полону волинянину перевірили очі. Знайшли проблеми
15 січень, 18:42
В «Укравтодорі» пообіцяли відремонтувати дорогу Рівне – Луцьк – Устилуг
15 січень, 18:16
Водію тролейбуса, через якого загинула пенсіонерка, вимагають суворішого покарання
15 січень, 18:01
У Володимирі думають, де взяти гроші на школу-інтернат
15 січень, 17:48
Схожі новини
Повідомили, скільки грошей витратили на ремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне Повідомили, скільки грошей витратили на ремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне
11 грудень, 2017, 10:13
Візит Володимира Гройсмана на Волинь: фотозвіт від Павла Березюка Візит Володимира Гройсмана на Волинь: фотозвіт від Павла Березюка
20 жовтень, 2017, 21:10
Про що Гройсман говорив на Волині. ВІДЕО Про що Гройсман говорив на Волині. ВІДЕО
20 жовтень, 2017, 20:16
Гройсман оглянув ремонт траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Каже, роблять якісно Гройсман оглянув ремонт траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Каже, роблять якісно
20 жовтень, 2017, 20:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині
15 січень, 15:21
 4
Вогні різдвяного Луцька. ФОТО
15 січень, 14:11
 4
Де лучанам купатися на Водохреще
15 січень, 20:40
 1
Павуки з соломи та собаки з трави: лучани виготовляли оригінальні обереги. ФОТО
15 січень, 16:51
 1
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня
15 січень, 14:05
 1
Медіа
відео
1/8