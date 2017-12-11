В «Укравтодорі» пообіцяли відремонтувати дорогу Рівне – Луцьк – Устилуг





Про це повідомила прес-служба «Укравтодор», – пише



«Основне завдання, яке я поставив перед службами автомобільних доріг, - продовжити на основі маршрутного принципу всі роботи, які розпочали в 2017 році. Ми маємо показати, що держава економно, розумно використовує публічні кошти та продовжує розпочаті проекти», – наводяться в повідомленні слова керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.



Згідно з програмою ремонту доріг, у 2018 році «Укравтодор» продовжить роботи на основних коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.



Особливу увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків-Охтирка, М-03 Харків-Слов'янськ-Краматорськ, Р-07 Чугуїв-Мілове.



На півдні країни виконуватиметься ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса-Рені (з обходом Рені), Н-14 Кропивницький-Миколаїв, Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М-05).



У західній Україні ремонти здійснюватимуться на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне – Луцьк – Устилуг, М-21 Житомир-Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ – Стрий, Н-03 Житомир-Хмельницький-Чернівці. Також запланований ремонт короткої траси від Мукачевого до Чопа на дорозі М-24/М-25.



Коштами МФО розпочнеться реконструкція Північного обходу Житомира, реконструкція Gо Highway в Хмельницькій області та триватиме реконструкція М-03 на ділянці Лубни – Полтава.



Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року в рамках децентралізації доріг 123,105 тис. км доріг місцевого значення передано у відповідальність місцевої влади.



Наразі «Укравтодор» відповідає за 46,985 тис. км доріг міжнародного та національного значення.



Нагадаємо, Володимир Гунчик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне агентство автомобільних доріг України планує здійснювати ремонти основних коридорів державного значення за маршрутним принципом.Про це повідомила прес-служба «Укравтодор», – пише 5 канал «Основне завдання, яке я поставив перед службами автомобільних доріг, - продовжити на основі маршрутного принципу всі роботи, які розпочали в 2017 році. Ми маємо показати, що держава економно, розумно використовує публічні кошти та продовжує розпочаті проекти», – наводяться в повідомленні слова керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.Згідно з програмою ремонту доріг, у 2018 році «Укравтодор» продовжить роботи на основних коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.Особливу увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків-Охтирка, М-03 Харків-Слов'янськ-Краматорськ, Р-07 Чугуїв-Мілове.На півдні країни виконуватиметься ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса-Рені (з обходом Рені), Н-14 Кропивницький-Миколаїв, Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М-05).У західній Україні ремонти здійснюватимуться на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне – Луцьк – Устилуг, М-21 Житомир-Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ – Стрий, Н-03 Житомир-Хмельницький-Чернівці. Також запланований ремонт короткої траси від Мукачевого до Чопа на дорозі М-24/М-25.Коштами МФО розпочнеться реконструкція Північного обходу Житомира, реконструкція Gо Highway в Хмельницькій області та триватиме реконструкція М-03 на ділянці Лубни – Полтава.Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року в рамках децентралізації доріг 123,105 тис. км доріг місцевого значення передано у відповідальність місцевої влади.Наразі «Укравтодор» відповідає за 46,985 тис. км доріг міжнародного та національного значення.Нагадаємо, заявляв , що на ремонт залучать «митні кошти».

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