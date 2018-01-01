У Росії затримали серійного вбивцю





Про це в понеділок, 15 січня, розповіла офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк, - повідомляє



"Затриманим виявився раніше судимий за аналогічні злочини місцевий житель 1970 року народження. В ході оперативно-розшукових заходів і слідчих дій він був затриманий і поміщений під варту. Як з'ясувалося пізніше, чоловік мав намір найближчим часом покинути межі Росії", - повідомила Вовк.



Вона уточнила, що злочини були скоєні протягом 22 років у різних районах міста.



У цій справі було опитано близько 17 тисяч осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У російському Єкатеринбурзі було затримано чоловіка за підозрою у скоєнні серійних вбивств і згвалтувань із 1992 по 2014 роки.Про це в понеділок, 15 січня, розповіла офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк, - повідомляє Корреспондент "Затриманим виявився раніше судимий за аналогічні злочини місцевий житель 1970 року народження. В ході оперативно-розшукових заходів і слідчих дій він був затриманий і поміщений під варту. Як з'ясувалося пізніше, чоловік мав намір найближчим часом покинути межі Росії", - повідомила Вовк.Вона уточнила, що злочини були скоєні протягом 22 років у різних районах міста.У цій справі було опитано близько 17 тисяч осіб.

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