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У Росії затримали серійного вбивцю

У Росії затримали серійного вбивцю
У російському Єкатеринбурзі було затримано чоловіка за підозрою у скоєнні серійних вбивств і згвалтувань із 1992 по 2014 роки.

Про це в понеділок, 15 січня, розповіла офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк, - повідомляє Корреспондент.

"Затриманим виявився раніше судимий за аналогічні злочини місцевий житель 1970 року народження. В ході оперативно-розшукових заходів і слідчих дій він був затриманий і поміщений під варту. Як з'ясувалося пізніше, чоловік мав намір найближчим часом покинути межі Росії", - повідомила Вовк.

Вона уточнила, що злочини були скоєні протягом 22 років у різних районах міста.

У цій справі було опитано близько 17 тисяч осіб.

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Теги: вбивця, Росія
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