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У Луцьку влаштовують волейбольний турнір

У Луцьку влаштовують волейбольний турнір
У Луцьку відбудеться відкритий волейбольний турнір, пам’яті видатного спортсмена Сергія Семенюка.

3 лютого (о 11:00) розпочнеться VІІ-й відкритий турнір із волейболу, який уже став традиційним для нашого міста.Відбудеться спортивний захід у залі обласної ДЮСШ (вул. Шевченка, 3), повідомляють організатори.

Так колеги відомого на Волині спортсмена і тренера вшановують пам'ять людини, яка за короткий час свого життя зробила дуже багато для розвитку чоловічого волейболу як у місті, так і в області.

Партнери : Tikhonov сoncert and event agency, бар «П’ятниця», фітнес-центр “Альфа Юніверс”, BLACK - б'юті-студія byDimaTork.

У Луцьку влаштовують волейбольний турнір




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Теги: Волейбольний турнір, Сергій Семенюк
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