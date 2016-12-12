У Луцьку влаштовують волейбольний турнір

У Луцьку відбудеться відкритий волейбольний турнір, пам’яті видатного спортсмена Сергія Семенюка.3 лютого (о 11:00) розпочнеться VІІ-й відкритий турнір із волейболу, який уже став традиційним для нашого міста.Відбудеться спортивний захід у залі обласної ДЮСШ (вул. Шевченка, 3), повідомляють організатори.Так колеги відомого на Волині спортсмена і тренера вшановують пам'ять людини, яка за короткий час свого життя зробила дуже багато для розвитку чоловічого волейболу як у місті, так і в області.Партнери : Tikhonov сoncert and event agency, бар «П’ятниця», фітнес-центр “Альфа Юніверс”, BLACK - б'юті-студія byDimaTork.