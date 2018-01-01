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16 січня на Волині: гортаючи календар

16 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження заступник головного редактора газети «Волинь-нова» Василь Уліцький (на фото), директор ТзОВ «Завод будівельних конструкцій» Леонтій Іванішин, директор школи №16 Луцька Василь Троцький та представник територіального органу державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Андрій Омельчук.

Вітаємо усіх волинян, у житті яких сьогодні почався новий рік.

Бажаємо здоров'я, довголіття й любові від близьких людей.

Цього дня 1992 року Міністерство внутрішніх справ видало наказ про створення в Автономній Республіці Крим, областях, а також у містах Києві та Севастополі підрозділів міліції швидкого реагування «Беркут», які у травні 2004-го реорганізовано в підрозділи міліції особливого призначення.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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