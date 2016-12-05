Водію тролейбуса, через якого загинула пенсіонерка, вимагають суворішого покарання





Так, в обідню пору 23 вересня 2017 року чоловік, керуючи тролейбусом, рухався проспектом Волі у місті Луцьку. На зупинці громадського транспорту «На вимогу, Київський майдан» він зупинив тролейбус, здійснив висадку-посадку пасажирів і мав намір продовжувати рух, - інформує прес-служба прокуратури області.



Проте перед початком руху водій не переконався, що всі бажаючі пасажири вийшли, та зачинив двері, затиснувши лікоть жінки похилого віку, яка виходила з тролейбуса.



Тролейбус рушив, жінка впала на проїжджу частину дороги під його заднє праве колесо й отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні.



Водія, який не вважає себе винним у тому, що сталося, суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, й призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та встановленням 3-річного іспитового строку.



Прокурори ж, оскаржуючи вирок, наполягатимуть на суворішому покаранні для нього.







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