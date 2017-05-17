Подорожчання проїзду в луцьких маршрутках: бути чи не бути. ВІДЕО

Сергій Дьомін.



Тож, разом із колегами звернувся з пропозицією до міської влади відкоригувати тариф, аби перевізникам працювати стало вигідно, - йдеться в сюжеті



Вулицями Луцька сьогодні курсує до 200 маршрутних таксі. Вартість поїздки – 4 грн із дорослого та 1 грн із дитини. Ця ціна не є рентабельною, – переконують перевізники.



«Починаючи з листопада від перевізників надходять звернення щодо підняття тарифу», – каже директор департаменту економіки Луцькради Олександр Озінович.



З його слів, наразі економічно обґрунтовані розрахунки



«Більше місяця фактично по більшості маршрутів всі перевезення йдуть в збиток. У нас недостатньо коштів для такої роботи, скажемо, для благодійної діяльності. А тому міська влада має визначитися, або вона має підвищити тариф на проїзд, або розглянути питання, аби в міському бюджеті передбачити кошти, так само як для підприємства електротранспорту, по компенсації», – каже він.



«5 січня була зустріч із перевізниками, де була поставлена умова, що повноцінний тариф буде розглядатися тоді, коли відсотків 80 перевізників подадуть повний пакет документів. Якщо перевізники цього не зроблять, тариф буде 4 гривні», – розповідає Озінович.



«Перевізники хочуть різну ціну. Але якщо дивитися по розрахунках і по економічній складовій тарифу, то ми сьогодні виходимо по місту по 5 грн в середньому. Це по цих маршрутах, що подані», - додає він.



У Луцьку послуги з перевезення надають 8 транспортних підприємств і приватних підприємців. На роботу водіїв до міської ради надходять скарги.



«Коли піднімалося і коли обіцялося перевізниками, що «Ми будемо обілечувати пасажирів», будемо робити все, то сьогодні в будь-яку маршрутку зайдіть, то там просто елементарного немає. Там немає ні озвучення зупинок, GPS виключені, водії квитків не дають. Якщо водій дає квиток, то в нього лежить на капоті ціла гора – бери, скільки хочеш. Це ж не відношення», – обурюється Озінович.



«Якість, напевно, з 12 2 бали. Ми самі бачимо, що вони можуть і курити їхати за кермом, і розмовляти по мобільному телефону. Ну, і скажемо, чистота в маршрутках взагалі ніяка, я не знаю, чи вони взагалі прибирають», – говорить лучанка.



Коли саме здорожчає проїзд – поки невідомо. Нові тарифи обговорять під час громадських слухань, їх також має розглянути обласне відділення антимонопольного комітету. Потім обговорять на виконкомі Луцькради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевозити пасажирів при вартості квитка у 4 гривні – нерентабельно, каже керівник одного з автопідприємств ЛуцькаТож, разом із колегами звернувся з пропозицією до міської влади відкоригувати тариф, аби перевізникам працювати стало вигідно, - йдеться в сюжеті ВДР НСТКУ Вулицями Луцька сьогодні курсує до 200 маршрутних таксі. Вартість поїздки – 4 грн із дорослого та 1 грн із дитини. Ця ціна не є рентабельною, – переконують перевізники.«Починаючи з листопада від перевізників надходять звернення щодо підняття тарифу», – каже директор департаменту економіки ЛуцькрадиЗ його слів, наразі економічно обґрунтовані розрахунки подали 3 підприємства. Керівник одного з них Сергій Дьомін необхідність підвищення пояснює здорожчанням пально-мастильних матеріалів.«Більше місяця фактично по більшості маршрутів всі перевезення йдуть в збиток. У нас недостатньо коштів для такої роботи, скажемо, для благодійної діяльності. А тому міська влада має визначитися, або вона має підвищити тариф на проїзд, або розглянути питання, аби в міському бюджеті передбачити кошти, так само як для підприємства електротранспорту, по компенсації», – каже він.«5 січня була зустріч із перевізниками, де була поставлена умова, що повноцінний тариф буде розглядатися тоді, коли відсотків 80 перевізників подадуть повний пакет документів. Якщо перевізники цього не зроблять, тариф буде 4 гривні», – розповідає Озінович.«Перевізники хочуть різну ціну. Але якщо дивитися по розрахунках і по економічній складовій тарифу, то ми сьогодні виходимо по місту по 5 грн в середньому. Це по цих маршрутах, що подані», - додає він.У Луцьку послуги з перевезення надають 8 транспортних підприємств і приватних підприємців. На роботу водіїв до міської ради надходять скарги.«Коли піднімалося і коли обіцялося перевізниками, що «Ми будемо обілечувати пасажирів», будемо робити все, то сьогодні в будь-яку маршрутку зайдіть, то там просто елементарного немає. Там немає ні озвучення зупинок, GPS виключені, водії квитків не дають. Якщо водій дає квиток, то в нього лежить на капоті ціла гора – бери, скільки хочеш. Це ж не відношення», – обурюється Озінович.«Якість, напевно, з 12 2 бали. Ми самі бачимо, що вони можуть і курити їхати за кермом, і розмовляти по мобільному телефону. Ну, і скажемо, чистота в маршрутках взагалі ніяка, я не знаю, чи вони взагалі прибирають», – говорить лучанка.Коли саме здорожчає проїзд – поки невідомо. Нові тарифи обговорять під час громадських слухань, їх також має розглянути обласне відділення антимонопольного комітету. Потім обговорять на виконкомі Луцькради.

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