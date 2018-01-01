На Волині впіймали одесита, якого розшукували за низку злочинів

Мешканця Одеси, який перебував у розшуку, затримали на Волині.Авто чоловіка зупинили вчора, 14 січня, співробітники Ківерцівського відділу поліції неподалік села Звірів, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, правоохоронці під час чергування зупинили автомобіль Opel Vectra на польській реєстрації під керуванням 27-річного мешканця Одеси. Під час перевірки поліцейські з’ясували, що у водія відсутні посвідчення та документи на автомобіль. З’ясувалось також, що чоловік перебуває в розшуку за скоєння низки злочинів на території Одеської області.Одесита волинські поліцейські затримали на виконання відповідної судової ухвали та передали його співробітникам головного управління Національної поліції в Одеській області.Окрім того, поліцейські склали на нього адмінпротокол за ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.