Павуки з соломи та собаки з трави: лучани виготовляли оригінальні обереги. ФОТО

Маленьких лучан навчили виготовляти оригінальні обереги з глини, соломи та лісової трави.Відразу три майстер-класи відбулися в арт-галереї «Луцьк» 15 січня в рамках проекту «Різдвяна майстерня».Розпочався фольклорно-етнографічний захід із розповіді завідувача відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музеюпро народні традиції на різдвяно-новорічні свята.Разом із дітками вона перерахувала усі основні атрибути цих свят, такі як колядки, вертеп, кутя, щедрівки тощо та показала маски перебиранців, які традиційно використовували на Маланку. Також вона продемонструвала відео, як у Луцьку у Щедрий вечір водили козу.«Діток за раз приходить стільки, скільки майстри можуть витримати, щоб потім могти дихати. Від десяти до тридцяти діток, для того, щоб було комфортно працювати», - розповідає гончарта зауважує, що це вже сьома майстерка цього проекту.Під його керівництвом малеча виготовляла глиняні обереги «На добро», які після випалення можна носити як прикрасу або ж вішати десь у будинку.навчала робити павуків із соломи, а– собачок із лісової трави.Мати такі обереги хотіли всі діти, проте не всім подобалось їх робити, бо працювати з такими матеріалами важко і не все вдавалось відразу.Захід організували для дітей-сиріт, дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей із малозабезпечних сімей. Крім того, за словами організаторів, приходять також й інші зацікавлені містяни.Ініціатори таких майстер-класів – департамент культури Луцької міської ради, управління соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, громадська організація «Рукотвори Волині» та народні майстри.