У Житомирі п'яний водій збив патрульного





Про це повідомив начальник управління Нацполіціі в Житомирській області В'ячеслав Печененко у Facebook, - пише



Як стало відомо, 33-річний водій Honda Accord при оформленні адміністративних матеріалів спробував сховатися і скоїв наїзд на поліцейського.



Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.



"Зараз водієві, крім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще й за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Частина 2 ст. 345 передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", – повідомив Печененко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Житомирі у ніч на 15 січня п'яний водій скоїв наїзд на патрульного поліцейського.Про це повідомив начальник управління Нацполіціі в Житомирській областіу Facebook, - пише Сьогодні Як стало відомо, 33-річний водій Honda Accord при оформленні адміністративних матеріалів спробував сховатися і скоїв наїзд на поліцейського.Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні."Зараз водієві, крім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще й за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Частина 2 ст. 345 передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", – повідомив Печененко.

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