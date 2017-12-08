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У Житомирі п'яний водій збив патрульного

У Житомирі п'яний водій збив патрульного
В Житомирі у ніч на 15 січня п'яний водій скоїв наїзд на патрульного поліцейського.

Про це повідомив начальник управління Нацполіціі в Житомирській області В'ячеслав Печененко у Facebook, - пише Сьогодні.

Як стало відомо, 33-річний водій Honda Accord при оформленні адміністративних матеріалів спробував сховатися і скоїв наїзд на поліцейського.

Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

"Зараз водієві, крім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще й за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Частина 2 ст. 345 передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", – повідомив Печененко.

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Теги: патрульний, наїзд, Житомир
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