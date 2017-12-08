У Житомирі п'яний водій збив патрульного
Сьогодні, 16:29
В Житомирі у ніч на 15 січня п'яний водій скоїв наїзд на патрульного поліцейського.
Про це повідомив начальник управління Нацполіціі в Житомирській області В'ячеслав Печененко у Facebook, - пише Сьогодні.
Як стало відомо, 33-річний водій Honda Accord при оформленні адміністративних матеріалів спробував сховатися і скоїв наїзд на поліцейського.
Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
"Зараз водієві, крім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще й за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Частина 2 ст. 345 передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", – повідомив Печененко.
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Про це повідомив начальник управління Нацполіціі в Житомирській області В'ячеслав Печененко у Facebook, - пише Сьогодні.
Як стало відомо, 33-річний водій Honda Accord при оформленні адміністративних матеріалів спробував сховатися і скоїв наїзд на поліцейського.
Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
"Зараз водієві, крім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще й за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Частина 2 ст. 345 передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", – повідомив Печененко.
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