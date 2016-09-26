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Споживчий кошик волинян: як змінилась вартість продуктів. ВІДЕО

Споживчий кошик волинян: як змінилась вартість продуктів. ВІДЕО
На Волині за грудень минулого року вартість споживчого кошика підвищилась трохи більше, ніж на відсоток, стверджують в Управлінні статистики.

Зокрема, найбільше за останній місяць 2017-го року подорожчали овочі, - інформує 12 канал.

Вирахували, що порівняно із листопадом ціни зросли на одинадцять відсотків. Отже, якщо у листопаді кілограм помідорів коштував ще п’ятдесят гривень, то у грудні його вартість зросла до п’ятдесяти шести гривень.

Також зросла вартість курячих яєць. Подекуди ціна десяти штук становить майже тридцять п’ять гривень. Зафіксували і здорожчання молочних продуктів, проте незначне − всього лише на три відсотки. І лише один продукт не подорожчав, а навіть здешевів. Це − цукор. Зараз купити кілограм можна за дванадцять гривень.

Однак, така ситуація пов’язана, а першу чергу, із сезонністю. Економісти називають це зростання природнім, але зважаючи, що на всіх українських АЗС ще й здорожчало пальне − ситуація може загостритись.

Також у Держстаті кажуть, що за попередній рік ціни на усі продукти харчування зросли майже на п’ятнадцять відсотків.

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Теги: продукти, ціна, Волинь
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