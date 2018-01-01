Волинському онкодиспансеру можна допомогти через QR-код*

Ще одна волинська лікарня спростила механізм сплати благодійних внесків. Відтепер допомогти Волинському обласному онкологічному диспансеру можна за допомогою QR-коду від ПриватБанку.Все більше медичних закладів впроваджують технологію безготівкових розрахунків за допомогою QR-коду від ПриватБанку. Відтепер за допомогою смартфона можна сплатити благодійний внесок на рахунок Волинського обласного онкологічного диспансеру.Для того, щоб перерахувати кошти на рахунок медичного закладу, потрібно завантажити на смартфон додаток Privat24, відсканувати код на спеціальному стікері, обрати суму та підтвердити платіж. Весь процес оплати займає декілька секунд.“Платежі за допомогою QR-коду - чудова альтернатива традиційним операціям через касу. Це економить час та виключає можливість помилки при введенні даних, адже код містить усі реквізити отримувача”, - зазначив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуЗауважимо, що за допомогою QR-коду можна сплатити благодійний внесок також у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні, Волинській обласній інфекційній лікарні та Волинському обласному наркологічному диспансері.