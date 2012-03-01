Місто на Волині увійшло у тур відомої німецької туристичної фірми
Сьогодні, 17:13
Одна з відомих німецьких туристичних фірм «Братів Ляйстнерів» включила відвідування Володимира-Волинського до маршруту автобусного туру.
Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, перебуваючи із робочим візитом у місті Цвікау (Німеччина), - йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.
Відвідування Володимира-Волинського заплановане на 5 день восьмиденного туру «Непізнані перлини Галичини та міста –партнери Цвікау» (Цвікау- Краків- Бреслау- Львів- Володимир -Волинський) вартістю 789 євро. Частина з цих коштів буде витрачена на харчування та екскурсії у Володимирі.
Волиняни доклали максимум зусиль, щоб достойно його презентувати: Володимир Пикалюк розповів зацікавленим у відвідуванні Володимира-Волинського про славну історію та визначні місця княжого граду.
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Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, перебуваючи із робочим візитом у місті Цвікау (Німеччина), - йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.
Відвідування Володимира-Волинського заплановане на 5 день восьмиденного туру «Непізнані перлини Галичини та міста –партнери Цвікау» (Цвікау- Краків- Бреслау- Львів- Володимир -Волинський) вартістю 789 євро. Частина з цих коштів буде витрачена на харчування та екскурсії у Володимирі.
Волиняни доклали максимум зусиль, щоб достойно його презентувати: Володимир Пикалюк розповів зацікавленим у відвідуванні Володимира-Волинського про славну історію та визначні місця княжого граду.
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