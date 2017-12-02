Луцькі коміки «штурмуватимуть» «Лігу Сміху»
16 січень, 20:51
Луцька команда «Замок Любарта» вже 26 січня спробує потрапити у новий сезон головного гумористичного шоу країни «Ліга Сміху».
Про це лідер команди Назар Пащук розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
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За словами гумориста, в тому числі завдяки «Лізі Сміху» команду з Луцька знають чимало глядачів. Коміки брали участь у першому та другому сезонах.
«Ніхто до кінця не розумів, що це буде і як, але всі їхали, бо хотіли грати і мати свій, український продукт.
Завдяки цьому багато хто нині знає команду «Замок Любарта», яка грала 2 сезони, виступала в Зимовому та Літньому кубку. Зараз ми готуємося, аби довести самим собі і пройти в 4 сезон вже 26 січня», - розповів Пащук.
Команда вже співпрацювала із Юрієм Горбуновим та Олею Поляковою у якості тренерів. Нині ходять чутки, нібито у шоу хочуть замінити декого із зіркових коучів. Однак «Замок Любарта» готові співпрацювати і з нинішніми тренерами, і з новими зірками.
«З тих, хто зараз – важко сказати, ми вже дуже добре їх знаємо, але, напевно, це Ігор Ласточкін та Олена Кравець – вони гумористи, досвідчені і ми б точно щось почерпнули. Зрештою, вибрав би нас хтось - слава Богу, а ні, то ні. А просто когось уявити трохи важко, поки ти не розумієш, хто це може бути. З політиків якби когось посадили в крісло, то, напевне, було б смішно», - додав комік.
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Про це лідер команди Назар Пащук розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
ЧИТАТИ ІНТЕРВ’Ю ПОВНІСТЮ ТУТ
За словами гумориста, в тому числі завдяки «Лізі Сміху» команду з Луцька знають чимало глядачів. Коміки брали участь у першому та другому сезонах.
«Ніхто до кінця не розумів, що це буде і як, але всі їхали, бо хотіли грати і мати свій, український продукт.
Завдяки цьому багато хто нині знає команду «Замок Любарта», яка грала 2 сезони, виступала в Зимовому та Літньому кубку. Зараз ми готуємося, аби довести самим собі і пройти в 4 сезон вже 26 січня», - розповів Пащук.
Команда вже співпрацювала із Юрієм Горбуновим та Олею Поляковою у якості тренерів. Нині ходять чутки, нібито у шоу хочуть замінити декого із зіркових коучів. Однак «Замок Любарта» готові співпрацювати і з нинішніми тренерами, і з новими зірками.
«З тих, хто зараз – важко сказати, ми вже дуже добре їх знаємо, але, напевно, це Ігор Ласточкін та Олена Кравець – вони гумористи, досвідчені і ми б точно щось почерпнули. Зрештою, вибрав би нас хтось - слава Богу, а ні, то ні. А просто когось уявити трохи важко, поки ти не розумієш, хто це може бути. З політиків якби когось посадили в крісло, то, напевне, було б смішно», - додав комік.
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