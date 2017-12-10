Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00ТзОВ „Будсервіс”ТзОВ „Сільгоспенерго” м. Вол.-Вол.: вул. Павлова №17-27, 18-32, Леонтовича № 1-5, 2-8, Борисоглібська, Яворницького, О.Хохол2.09:00 – 17:00 ФАП, клуб, церквас.Риснів: вул. Л.Українки, Гагаріна, Радянська1.м.Горохів09:00-17:00Горохівське МСТ-Ресторан (Арт-кафе "Хата")Горохівський районний відділ освіти-спортшколаТзОВ"ПАККО-Холдинг"-магазинРайспоживспілка-Магазин "СМАК"Відділ культури-КінотеатрТзОВ Фронтон-БазаФОП Мужик Р.П.-БаняФОП Ярема В.Р.-магазин "Смак"ФОП Магурчак В.В.-Магазин "Скриня"ФОП Данилюк В.Я.-Кафе "Фенікс" м.Горохів:вул.Сокальська,вул.Набережна,вул.Б. Хмельницького1.9:30-17:00с.Хренів вул.Кисіля Гагаріна2.10:00-17:00с.Заставне вул.Підгайна3.9:00-17:00корівник с.Ст. порицьк4.9:00-13:00с.Заболотці вул. Уткіна5.13:00-17:00с.Заболотці вул. Уткіна6.9:00-16:00с.Біличі вул. Шевченка Низова Л.Українки7.9:00-17:00с.Колона, Волиця1.09:30 – 16:30м.Камінь – Каширський, вул.П. Савальєвої2.09:30 – 16:30Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул..Центральна3.10:00 – 13:00Церква. с.Гута Боровенська, вул.Довга Нива, вул.Набережна.4.13:00 – 16:00с.Боровне5.09:00 – 17:00ПМК-70, ПП Ханайчук П.П., ПП Шевчик А.П., ПП Омелянчук Т.Р., ПП Гундерич Л.О., Магазин «Меблі», м.Камінь – Каширський, вул.І.Франка, вул.Шевченка.1.8:30-16:30КТП-541 смт.Цуманьвул.Ватутіна, 1-22,смт.Цумань КТП-541 смт.Цуманьвул.Ватутіна, 1-22,смт.Цумань2.8:30-16:30КТП-228 с.КарпилівкаКТП-228 с.Карпилівкавул.Зелена, с.Карпилівка1.9:00-17:00ТзОВ "Волиньтабак",ТзОВ "ТОП СВІТКовель",ФОП Возняк А. С.,ФОП Слепко Ю. С.,ТзОВ "ВКП " Каскад ",ФОП Клімук О. Т.,ТзОВ "ВК Промсервіс",ТзОВ "Сибм'яспром ". м.Ковель, вул.Брестська,113в, 133а, 133, 128, вул.Гулака-Артемовського,вул.Гвардійська, вул. Перемоги,вул.Березовського.2.9:00-17:00РЖКП №1,ФОП Ваніна О. Ф.,ПТМ "Ковельтепло",ФОП Ваніна О. Ф.,Райвідділ статистики у Вол. обл,ПАТ АБ "Укргазбанк",Ягодинська митниця,ФОП Сторожук С. М.,РГ Священномуч. Миколая Чарн.,Ф. О. Дикун Галина Федорівна,ФОП Супрунович Н. А.,ОСББ "Бджілка",Ф.О. Повар Л. В.,Львівська залізниця,Ковельське РЖКП №2,Ковельське МТМО,Райкультвідділ Ков. РДА,Міський парк,ФОП Кіндер О. О.,Ковельська Спортивна школа,ФОП Артюшенко Г. О.,ТзОВ "АСТЕЛІТ",Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Лисюк Т. А.,ПрАТ "Волиньтурист",Банк"Фінанси та Кредит",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ФОП Савонюк В. С.,РГ Преображення Господнього,ФОП Головей В. Ф.,ФОП Михальчук Н. В.,ТзОВ "Ягуар",ДП "Укртрансформація",ПАТ "Волиньгаз",СБУ,ПрАТ "ДАТАГРУП",Ков. управління освіти вик. ком.,МПП "Роксолана",ФОП Хоменко А. В.,ТзОВ "Бізнес- Рейс",ФОП М'якота О. Ф.,Ковельське МУВГ,ФОП Євдокимова Л. В.,ФОП Дуда Т. М.,МПП "Сенсі",ФОП Датієнко Т. І.,Ф.о.Коренга Д. А.,ФОП Сікорська М. Д.,ФОП Євдокімов В. А.ФОП Малькевич Г. Є.,ФОП Пінчук Н. Л.,ФОП Балицький С. І.,ТзОВ "ВКП "Каскад",ТзОВ "С.В.С.",ФОП Хмелярський А. М.,ВАТ Райффайзен БанкАваль,ФОП Степук О. М.,ТзОВ "Волиньфарм",ФОП Колодійчук О. В.,ФОП Яскорський І. Й.,ФОП Прокоф'єва Т. Д.,ФОП Бегларян Л. Ф.,Ф.О. Стеблій В. О.,ФОП Васильчук О. С.,ФОП Веніславська Л. А.,ФОП Кисляк П. Ф.,ФОП Безпалько М. Р.,ФОП Войтюк О. Л.,ФОП Вознюк С. М.,ФОП Петрович П. В.,Ф. О.Голярчук М. Г.,Відділ комунгоспу,ФОП Кошелюк М. Є.,КП "Ковельбуд",Волинська ДОНКК,ФОП Зінченко Є. П.,ТзОВ "Торговий Дім "Аванта",Ф. О. Ворошик В. В.,ТзОВ "Ковельрембуд",ФОП Клівак Г. О.,Ковельський ринок. м.Ковель, вул.Люльки, 2-8, вул. Кониського 6, вул.Чубинського,вул.Залізнична 2,вул.Незалежності 70, вул.О. Пчілки,вул.Драгоманова, вул.Ветеранів,вул.Івасюка, 2а, 19, 21, вул.Косачів,бульв. Л. Українки, вул.Театральна,вул.Ленартовича, вул.Пушкіна,вул.Бортнянського, вул.Сагайдачного,вул.Мічуріна 3, 4, Привокзальна площа.3.9:00-17:00Будинок культури,ФОП Качко Н. В.,ФОП Шлюєв Ю. М.,ФОП Омелянюк В. М.,АТ "Брокбізнесбанк",ФОП Мартинюк Р. Ю.,ПП "Електрон",РЖКП №1,ФОП Захожий В. П.,ФОП Глущук О. В.,ФОП Дідицький Р. В.,ПТМ "Ковельтепло",ФОП Кисіль Ю. М.,ОСББ "Турія-Ковель",ФОП Стащук І. М.,Волинська ГГМП,ГБХО "Стефан",4 ДПРЧ УДС України з НС,Ков. міжр. РБП ПР ДПТУ,ФОП Тишко О. Г.,ФОП Качко В. М. м. Ковель, вул.С.Бандери 7,вул.Грушевського, вул.Міцкевича.1.10:00-17:00БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лісгоспчастково:м.Любомль: вул.Брестська:с. Кусниша, Полапи2.10:00-17:00с. Камянка3.10:00-17:00с.Зачернеччя1.10:00-16:00с.Бірки вул.Садова2.10:00-17:00с.В. Глуша вул.Зелена,вул.Незалежності3.10:00-17:00с.В’язівно вул.Зімічі4.10:00-16:30ФАП, Дитячий садокс.Седлище вул.Григорука1.10:00-17:00ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Костюхнівка1.9:00-17:00м.Рожище магазини “Катерина”, “Калина”, “Одісей”, “Колібріс”, “Торнадо”, “Рибка”, “Стир”, “Коніка”, “Гостинний двір”, контори, деревообробний цех, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, котельня, костел, майстерня, санепідемстанція, ГРП, молитовний будинок, учбові корпуси, гуртожиток, їдальня, церква, ринок, автостанція, радіорелейна станція, Приватбанк, піцерія, адмінприміщення, міська рада, відділ освіти, паливний склад, ветлікарня, стадіон, школа №4, №3, ГРП-2, школа інтернет, АЗС, цех по переробці м’яса, перукарня. м.Рожище, вул.Набережна, Сухарєва, Сковороди, Я.Мудрого, Гагаріна, Б.Хмельницького, Кармелюка, Героїв УПА, Спортивна, Незалежності 3-12, 10, 18-22, 46-58, Жуковського, Тиха, Грушевського, Набережна, Симоненка, Калнишевського, Міцкевича, Польова, Садова, Н.Ужвій, Суворова, Тітова, Курбаса .с.Топільне Шевченка 16-42.1.10:00-16:00с.Смолярі2.10:00-16:00с.Дубечно3. 10:00-17:00Ст.Вижва1.12:00-14:00Укрзалізниця, льононасінева - адмінприміщення с.м.т.Луків вул.Кузніцова, Незалежності2.11:00-13:00ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС с.Соловичі3.14:00-16:00с.Мокрець4.09:00-17:00КСС, бригада с.Кустичі5.09:00-17:00ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва6.09:00-17:00с.Растів