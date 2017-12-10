Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня
15 січень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
ТзОВ „Будсервіс”
ТзОВ „Сільгоспенерго” м. Вол.-Вол.: вул. Павлова №17-27, 18-32, Леонтовича № 1-5, 2-8, Борисоглібська, Яворницького, О.Хохол
2.09:00 – 17:00 ФАП, клуб, церква
с.Риснів: вул. Л.Українки, Гагаріна, Радянська
Горохівський район
1.м.Горохів
09:00-17:00
Горохівське МСТ-Ресторан (Арт-кафе "Хата")
Горохівський районний відділ освіти-спортшкола
ТзОВ"ПАККО-Холдинг"-магазин
Райспоживспілка-Магазин "СМАК"
Відділ культури-Кінотеатр
ТзОВ Фронтон-База
ФОП Мужик Р.П.-Баня
ФОП Ярема В.Р.-магазин "Смак"
ФОП Магурчак В.В.-Магазин "Скриня"
ФОП Данилюк В.Я.-Кафе "Фенікс" м.Горохів:
вул.Сокальська,
вул.Набережна,
вул.Б. Хмельницького
Іваничівський район
1.9:30-17:00
с.Хренів вул.Кисіля Гагаріна
2.10:00-17:00
с.Заставне вул.Підгайна
3.9:00-17:00
корівник с.Ст. порицьк
4.9:00-13:00
с.Заболотці вул. Уткіна
5.13:00-17:00
с.Заболотці вул. Уткіна
6.9:00-16:00
с.Біличі вул. Шевченка Низова Л.Українки
7.9:00-17:00
с.Колона, Волиця
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:30
м.Камінь – Каширський, вул.П. Савальєвої
2.09:30 – 16:30
Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул..Центральна
3.10:00 – 13:00
Церква. с.Гута Боровенська, вул.Довга Нива, вул.Набережна.
4.13:00 – 16:00
с.Боровне
5.09:00 – 17:00
ПМК-70, ПП Ханайчук П.П., ПП Шевчик А.П., ПП Омелянчук Т.Р., ПП Гундерич Л.О., Магазин «Меблі», м.Камінь – Каширський, вул.І.Франка, вул.Шевченка.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
КТП-541 смт.Цумань
вул.Ватутіна, 1-22,смт.Цумань КТП-541 смт.Цумань
вул.Ватутіна, 1-22,смт.Цумань
2.8:30-16:30
КТП-228 с.Карпилівка
КТП-228 с.Карпилівка
вул.Зелена, с.Карпилівка
Ковельський район
1.9:00-17:00
ТзОВ "Волиньтабак",
ТзОВ "ТОП СВІТКовель",
ФОП Возняк А. С.,
ФОП Слепко Ю. С.,
ТзОВ "ВКП " Каскад ",
ФОП Клімук О. Т.,
ТзОВ "ВК Промсервіс",
ТзОВ "Сибм'яспром ". м.Ковель, вул.Брестська,113в, 133а, 133, 128, вул.Гулака-Артемовського,
вул.Гвардійська, вул. Перемоги,
вул.Березовського.
2.9:00-17:00
РЖКП №1,
ФОП Ваніна О. Ф.,
ПТМ "Ковельтепло",
ФОП Ваніна О. Ф.,
Райвідділ статистики у Вол. обл,
ПАТ АБ "Укргазбанк",
Ягодинська митниця,
ФОП Сторожук С. М.,
РГ Священномуч. Миколая Чарн.,
Ф. О. Дикун Галина Федорівна,
ФОП Супрунович Н. А.,
ОСББ "Бджілка",
Ф.О. Повар Л. В.,
Львівська залізниця,
Ковельське РЖКП №2,
Ковельське МТМО,
Райкультвідділ Ков. РДА,
Міський парк,
ФОП Кіндер О. О.,
Ковельська Спортивна школа,
ФОП Артюшенко Г. О.,
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
Вол.дирекція УДППЗ,
ФОП Лисюк Т. А.,
ПрАТ "Волиньтурист",
Банк"Фінанси та Кредит",
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ФОП Савонюк В. С.,
РГ Преображення Господнього,
ФОП Головей В. Ф.,
ФОП Михальчук Н. В.,
ТзОВ "Ягуар",
ДП "Укртрансформація",
ПАТ "Волиньгаз",
СБУ,
ПрАТ "ДАТАГРУП",
Ков. управління освіти вик. ком.,
МПП "Роксолана",
ФОП Хоменко А. В.,
ТзОВ "Бізнес- Рейс",
ФОП М'якота О. Ф.,
Ковельське МУВГ,
ФОП Євдокимова Л. В.,
ФОП Дуда Т. М.,
МПП "Сенсі",
ФОП Датієнко Т. І.,
Ф.о.Коренга Д. А.,
ФОП Сікорська М. Д.,
ФОП Євдокімов В. А.
ФОП Малькевич Г. Є.,
ФОП Пінчук Н. Л.,
ФОП Балицький С. І.,
ТзОВ "ВКП "Каскад",
ТзОВ "С.В.С.",
ФОП Хмелярський А. М.,
ВАТ Райффайзен БанкАваль,
ФОП Степук О. М.,
ТзОВ "Волиньфарм",
ФОП Колодійчук О. В.,
ФОП Яскорський І. Й.,
ФОП Прокоф'єва Т. Д.,
ФОП Бегларян Л. Ф.,
Ф.О. Стеблій В. О.,
ФОП Васильчук О. С.,
ФОП Веніславська Л. А.,
ФОП Кисляк П. Ф.,
ФОП Безпалько М. Р.,
ФОП Войтюк О. Л.,
ФОП Вознюк С. М.,
ФОП Петрович П. В.,
Ф. О.Голярчук М. Г.,
Відділ комунгоспу,
ФОП Кошелюк М. Є.,
КП "Ковельбуд",
Волинська ДОНКК,
ФОП Зінченко Є. П.,
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта",
Ф. О. Ворошик В. В.,
ТзОВ "Ковельрембуд",
ФОП Клівак Г. О.,
Ковельський ринок. м.Ковель, вул.Люльки, 2-8, вул. Кониського 6, вул.Чубинського,
вул.Залізнична 2,
вул.Незалежності 70, вул.О. Пчілки,
вул.Драгоманова, вул.Ветеранів,
вул.Івасюка, 2а, 19, 21, вул.Косачів,
бульв. Л. Українки, вул.Театральна,
вул.Ленартовича, вул.Пушкіна,
вул.Бортнянського, вул.Сагайдачного,
вул.Мічуріна 3, 4, Привокзальна площа.
3.9:00-17:00
Будинок культури,
ФОП Качко Н. В.,
ФОП Шлюєв Ю. М.,
ФОП Омелянюк В. М.,
АТ "Брокбізнесбанк",
ФОП Мартинюк Р. Ю.,
ПП "Електрон",
РЖКП №1,
ФОП Захожий В. П.,
ФОП Глущук О. В.,
ФОП Дідицький Р. В.,
ПТМ "Ковельтепло",
ФОП Кисіль Ю. М.,
ОСББ "Турія-Ковель",
ФОП Стащук І. М.,
Волинська ГГМП,
ГБХО "Стефан",
4 ДПРЧ УДС України з НС,
Ков. міжр. РБП ПР ДПТУ,
ФОП Тишко О. Г.,
ФОП Качко В. М. м. Ковель, вул.С.Бандери 7,
вул.Грушевського, вул.Міцкевича.
Любомльський та Шацький райони
1.10:00-17:00
БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лісгосп
частково:м.Любомль: вул.Брестська:
с. Кусниша, Полапи
2.10:00-17:00
с. Камянка
3.10:00-17:00
с.Зачернеччя
Любешівський район
1.10:00-16:00
с.Бірки вул.Садова
2.10:00-17:00
с.В. Глуша вул.Зелена,
вул.Незалежності
3.10:00-17:00
с.В’язівно вул.Зімічі
4.10:00-16:30
ФАП, Дитячий садок
с.Седлище вул.Григорука
Маневицький район
1.10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Костюхнівка
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище магазини “Катерина”, “Калина”, “Одісей”, “Колібріс”, “Торнадо”, “Рибка”, “Стир”, “Коніка”, “Гостинний двір”, контори, деревообробний цех, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, котельня, костел, майстерня, санепідемстанція, ГРП, молитовний будинок, учбові корпуси, гуртожиток, їдальня, церква, ринок, автостанція, радіорелейна станція, Приватбанк, піцерія, адмінприміщення, міська рада, відділ освіти, паливний склад, ветлікарня, стадіон, школа №4, №3, ГРП-2, школа інтернет, АЗС, цех по переробці м’яса, перукарня. м.Рожище, вул.Набережна, Сухарєва, Сковороди, Я.Мудрого, Гагаріна, Б.Хмельницького, Кармелюка, Героїв УПА, Спортивна, Незалежності 3-12, 10, 18-22, 46-58, Жуковського, Тиха, Грушевського, Набережна, Симоненка, Калнишевського, Міцкевича, Польова, Садова, Н.Ужвій, Суворова, Тітова, Курбаса .
с.Топільне Шевченка 16-42.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
с.Смолярі
2.10:00-16:00
с.Дубечно
3. 10:00-17:00
Ст.Вижва
Турійський район
1.12:00-14:00
Укрзалізниця, льононасінева - адмінприміщення с.м.т.Луків вул.Кузніцова, Незалежності
2.11:00-13:00
ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС с.Соловичі
3.14:00-16:00
с.Мокрець
4.09:00-17:00
КСС, бригада с.Кустичі
5.09:00-17:00
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
6.09:00-17:00
с.Растів
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
ТзОВ „Будсервіс”
ТзОВ „Сільгоспенерго” м. Вол.-Вол.: вул. Павлова №17-27, 18-32, Леонтовича № 1-5, 2-8, Борисоглібська, Яворницького, О.Хохол
2.09:00 – 17:00 ФАП, клуб, церква
с.Риснів: вул. Л.Українки, Гагаріна, Радянська
Горохівський район
1.м.Горохів
09:00-17:00
Горохівське МСТ-Ресторан (Арт-кафе "Хата")
Горохівський районний відділ освіти-спортшкола
ТзОВ"ПАККО-Холдинг"-магазин
Райспоживспілка-Магазин "СМАК"
Відділ культури-Кінотеатр
ТзОВ Фронтон-База
ФОП Мужик Р.П.-Баня
ФОП Ярема В.Р.-магазин "Смак"
ФОП Магурчак В.В.-Магазин "Скриня"
ФОП Данилюк В.Я.-Кафе "Фенікс" м.Горохів:
вул.Сокальська,
вул.Набережна,
вул.Б. Хмельницького
Іваничівський район
1.9:30-17:00
с.Хренів вул.Кисіля Гагаріна
2.10:00-17:00
с.Заставне вул.Підгайна
3.9:00-17:00
корівник с.Ст. порицьк
4.9:00-13:00
с.Заболотці вул. Уткіна
5.13:00-17:00
с.Заболотці вул. Уткіна
6.9:00-16:00
с.Біличі вул. Шевченка Низова Л.Українки
7.9:00-17:00
с.Колона, Волиця
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:30
м.Камінь – Каширський, вул.П. Савальєвої
2.09:30 – 16:30
Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул..Центральна
3.10:00 – 13:00
Церква. с.Гута Боровенська, вул.Довга Нива, вул.Набережна.
4.13:00 – 16:00
с.Боровне
5.09:00 – 17:00
ПМК-70, ПП Ханайчук П.П., ПП Шевчик А.П., ПП Омелянчук Т.Р., ПП Гундерич Л.О., Магазин «Меблі», м.Камінь – Каширський, вул.І.Франка, вул.Шевченка.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
КТП-541 смт.Цумань
вул.Ватутіна, 1-22,смт.Цумань КТП-541 смт.Цумань
вул.Ватутіна, 1-22,смт.Цумань
2.8:30-16:30
КТП-228 с.Карпилівка
КТП-228 с.Карпилівка
вул.Зелена, с.Карпилівка
Ковельський район
1.9:00-17:00
ТзОВ "Волиньтабак",
ТзОВ "ТОП СВІТКовель",
ФОП Возняк А. С.,
ФОП Слепко Ю. С.,
ТзОВ "ВКП " Каскад ",
ФОП Клімук О. Т.,
ТзОВ "ВК Промсервіс",
ТзОВ "Сибм'яспром ". м.Ковель, вул.Брестська,113в, 133а, 133, 128, вул.Гулака-Артемовського,
вул.Гвардійська, вул. Перемоги,
вул.Березовського.
2.9:00-17:00
РЖКП №1,
ФОП Ваніна О. Ф.,
ПТМ "Ковельтепло",
ФОП Ваніна О. Ф.,
Райвідділ статистики у Вол. обл,
ПАТ АБ "Укргазбанк",
Ягодинська митниця,
ФОП Сторожук С. М.,
РГ Священномуч. Миколая Чарн.,
Ф. О. Дикун Галина Федорівна,
ФОП Супрунович Н. А.,
ОСББ "Бджілка",
Ф.О. Повар Л. В.,
Львівська залізниця,
Ковельське РЖКП №2,
Ковельське МТМО,
Райкультвідділ Ков. РДА,
Міський парк,
ФОП Кіндер О. О.,
Ковельська Спортивна школа,
ФОП Артюшенко Г. О.,
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
Вол.дирекція УДППЗ,
ФОП Лисюк Т. А.,
ПрАТ "Волиньтурист",
Банк"Фінанси та Кредит",
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ФОП Савонюк В. С.,
РГ Преображення Господнього,
ФОП Головей В. Ф.,
ФОП Михальчук Н. В.,
ТзОВ "Ягуар",
ДП "Укртрансформація",
ПАТ "Волиньгаз",
СБУ,
ПрАТ "ДАТАГРУП",
Ков. управління освіти вик. ком.,
МПП "Роксолана",
ФОП Хоменко А. В.,
ТзОВ "Бізнес- Рейс",
ФОП М'якота О. Ф.,
Ковельське МУВГ,
ФОП Євдокимова Л. В.,
ФОП Дуда Т. М.,
МПП "Сенсі",
ФОП Датієнко Т. І.,
Ф.о.Коренга Д. А.,
ФОП Сікорська М. Д.,
ФОП Євдокімов В. А.
ФОП Малькевич Г. Є.,
ФОП Пінчук Н. Л.,
ФОП Балицький С. І.,
ТзОВ "ВКП "Каскад",
ТзОВ "С.В.С.",
ФОП Хмелярський А. М.,
ВАТ Райффайзен БанкАваль,
ФОП Степук О. М.,
ТзОВ "Волиньфарм",
ФОП Колодійчук О. В.,
ФОП Яскорський І. Й.,
ФОП Прокоф'єва Т. Д.,
ФОП Бегларян Л. Ф.,
Ф.О. Стеблій В. О.,
ФОП Васильчук О. С.,
ФОП Веніславська Л. А.,
ФОП Кисляк П. Ф.,
ФОП Безпалько М. Р.,
ФОП Войтюк О. Л.,
ФОП Вознюк С. М.,
ФОП Петрович П. В.,
Ф. О.Голярчук М. Г.,
Відділ комунгоспу,
ФОП Кошелюк М. Є.,
КП "Ковельбуд",
Волинська ДОНКК,
ФОП Зінченко Є. П.,
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта",
Ф. О. Ворошик В. В.,
ТзОВ "Ковельрембуд",
ФОП Клівак Г. О.,
Ковельський ринок. м.Ковель, вул.Люльки, 2-8, вул. Кониського 6, вул.Чубинського,
вул.Залізнична 2,
вул.Незалежності 70, вул.О. Пчілки,
вул.Драгоманова, вул.Ветеранів,
вул.Івасюка, 2а, 19, 21, вул.Косачів,
бульв. Л. Українки, вул.Театральна,
вул.Ленартовича, вул.Пушкіна,
вул.Бортнянського, вул.Сагайдачного,
вул.Мічуріна 3, 4, Привокзальна площа.
3.9:00-17:00
Будинок культури,
ФОП Качко Н. В.,
ФОП Шлюєв Ю. М.,
ФОП Омелянюк В. М.,
АТ "Брокбізнесбанк",
ФОП Мартинюк Р. Ю.,
ПП "Електрон",
РЖКП №1,
ФОП Захожий В. П.,
ФОП Глущук О. В.,
ФОП Дідицький Р. В.,
ПТМ "Ковельтепло",
ФОП Кисіль Ю. М.,
ОСББ "Турія-Ковель",
ФОП Стащук І. М.,
Волинська ГГМП,
ГБХО "Стефан",
4 ДПРЧ УДС України з НС,
Ков. міжр. РБП ПР ДПТУ,
ФОП Тишко О. Г.,
ФОП Качко В. М. м. Ковель, вул.С.Бандери 7,
вул.Грушевського, вул.Міцкевича.
Любомльський та Шацький райони
1.10:00-17:00
БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лісгосп
частково:м.Любомль: вул.Брестська:
с. Кусниша, Полапи
2.10:00-17:00
с. Камянка
3.10:00-17:00
с.Зачернеччя
Любешівський район
1.10:00-16:00
с.Бірки вул.Садова
2.10:00-17:00
с.В. Глуша вул.Зелена,
вул.Незалежності
3.10:00-17:00
с.В’язівно вул.Зімічі
4.10:00-16:30
ФАП, Дитячий садок
с.Седлище вул.Григорука
Маневицький район
1.10:00-17:00
ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.Костюхнівка
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище магазини “Катерина”, “Калина”, “Одісей”, “Колібріс”, “Торнадо”, “Рибка”, “Стир”, “Коніка”, “Гостинний двір”, контори, деревообробний цех, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, котельня, костел, майстерня, санепідемстанція, ГРП, молитовний будинок, учбові корпуси, гуртожиток, їдальня, церква, ринок, автостанція, радіорелейна станція, Приватбанк, піцерія, адмінприміщення, міська рада, відділ освіти, паливний склад, ветлікарня, стадіон, школа №4, №3, ГРП-2, школа інтернет, АЗС, цех по переробці м’яса, перукарня. м.Рожище, вул.Набережна, Сухарєва, Сковороди, Я.Мудрого, Гагаріна, Б.Хмельницького, Кармелюка, Героїв УПА, Спортивна, Незалежності 3-12, 10, 18-22, 46-58, Жуковського, Тиха, Грушевського, Набережна, Симоненка, Калнишевського, Міцкевича, Польова, Садова, Н.Ужвій, Суворова, Тітова, Курбаса .
с.Топільне Шевченка 16-42.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
с.Смолярі
2.10:00-16:00
с.Дубечно
3. 10:00-17:00
Ст.Вижва
Турійський район
1.12:00-14:00
Укрзалізниця, льононасінева - адмінприміщення с.м.т.Луків вул.Кузніцова, Незалежності
2.11:00-13:00
ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС с.Соловичі
3.14:00-16:00
с.Мокрець
4.09:00-17:00
КСС, бригада с.Кустичі
5.09:00-17:00
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
6.09:00-17:00
с.Растів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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