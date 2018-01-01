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У Володимирі думають, де взяти гроші на школу-інтернат

У Володимирі думають, де взяти гроші на школу-інтернат
На Волині виникла значна проблема із утриманням та фінансуванням Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».

Про це йшлося сьогодні, 15 січня, під час засідання бюджетної комісії Волиньради, - пише Волинська правда.

Начальник управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна на початку «бюджетки» пояснила, що виникла колізія із фінансуванням Володимир-Волинської школи-інтернату.

Так, за її словами, останніх 8 років цей навчальний заклад брав участь у всеукраїнському експерименті, який передбачав створення закладу нового типу. Тож його фінансування із обласної скарбниці мали б передбачити законодавством. Утім, у кінці минулого року експеримент завершився, а фінансування закладу такого типу з обласного бюджету у законодавстві не прописали.

«Якщо там навчається не менше 70% дітей, що не проживають у Володимирі, тоді може фінансувати область. За період експерименту порушилося це пропорційне відношення. Зараз таких дітей, що не проживають у Володимирі, 54%, тобто не має підстав управлінню освіти, науки та молоді фінансувати такий заклад, бо це буде порушенням законодавства», – пояснила Плахотна.

До того ж, за словами Плахотної, сьогодні у складі цього закладу є дошкільна освіта.

«Це невластиво для утримання обласним бюджетом, бо це 100% діти з Володимира. Багато дітей початкових класів», – додала Плахотна.

Очільниця обласного управління зауважила, що облдержадміністрація пропонує передати заклад на фінансування Володимир-волинської міської ради, але за рахунок субвенції з обласного бюджету, оскільки така була передбачена.

На її переконання, дошкільне відділення узагалі варто було б виокремити в окремий заклад і фінансувати з міського бюджету. Директор департаменту фінансів Волинської ОДА Ігор Никитюк повідомив, що частину коштів на фінансування закладу передбачили на 8 місяців, частину – залишили нерозподіленими.

«Тобто якщо за якийсь час буде дотримана пропорція, то далі зможемо знову фінансувати», – сказав Никитюк.

Директор школи-інтернату Валентин Вірковський зауважив, що наразі фінансування закладу практично відсутнє.

«З якого б кошика воно не відбувалося, воно має відбуватися», – сказав чоловік. Він додав, що у дошкільному відділенні цього закладу навчаються діти не лише із Володимира-Волинського.

«У попередні роки відсоткового співвідношення щодо місцевих і не місцевих теж не було дотримано. Найбільше дітей із Володимира-Волинського прибуло тоді, коли у місті повноцінно розгорнулася 14 бригада. Хотіли б, щоб фінансування було таки з обласного бюджету», – сказав Вірковський.

Тож наразі конкретних рішень щодо подальшої долі Володимир-Волинської школи інтернату не прийняли.

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Теги: Володимир-Волинський, школа-інтернат
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