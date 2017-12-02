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Луцький комік розповів, чому не хоче переїжджати до «великого міста»

Луцький комік розповів, чому не хоче переїжджати до «великого міста»
Лідер команди «Замок Любарта» Назар Пащук, який 6 років тому переїхав з Ковеля до Луцька, дуже комфортно себе почуває в обласному центрі Волині.

Про це він розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

Пащук зауважив, що перед переїздом до Луцька почувався у Ковелі дещо тісно. Однак в обласному центрі Волині йому живеться добре.

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«Поки що мені не тісно в Луцьку. Стане тісно - можливо задумаюся. Перспектива завжди є, просто мені тут дуже комфортно. Дружина моя взагалі хоче в іншу країну, бо вона дуже любить тепло, тому після 40-ка ми, можливо, кудись переїдемо. Зараз в мене є час, щоб заробити гроші на 4 стіни і гамак (усміхається)», - зауважив артист.

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Теги: Назар Пащук, гуморист, комік, Ліга сміху, Замок Любарта
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