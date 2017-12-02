Луцький комік розповів, чому не хоче переїжджати до «великого міста»

Лідер команди «Замок Любарта», який 6 років тому переїхав з Ковеля до Луцька, дуже комфортно себе почуває в обласному центрі Волині.Про це він розповів в інтерв’юПащук зауважив, що перед переїздом до Луцька почувався у Ковелі дещо тісно. Однак в обласному центрі Волині йому живеться добре.«Поки що мені не тісно в Луцьку. Стане тісно - можливо задумаюся. Перспектива завжди є, просто мені тут дуже комфортно. Дружина моя взагалі хоче в іншу країну, бо вона дуже любить тепло, тому після 40-ка ми, можливо, кудись переїдемо. Зараз в мене є час, щоб заробити гроші на 4 стіни і гамак», - зауважив артист.