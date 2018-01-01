Померла відома рок-співачка

Солістка рок-гурту The Cranberriesпомерла в Лондоні у віці 46 років, повідомляє її агент з реклами.Про це пише BBC.За словами агента, співачка прибула до Лондона для короткої сесії запису. Про обставини смерті виконавиці наразі не повідомляється.Агент лише додав, що родина О’Ріордан "вимагала конфіденційності в цей дуже важкий час".Ірландська співачка очолила колектив на тлі міжнародних успіхів у 90-их минулого століття.Інший бенд з Ірландії Kodaline одні серед перших поширили слова підтримки рідним загиблої.У 2017 році The Cranberries планували тур, у томі числі Європою та США. У травні європейський тур скасували через погіршеня стану здоров’я О’Ріордан ("медичні причини, пов’язані зі спиною"). У грудні солістка говорила, що почувається добре.