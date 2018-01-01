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Померла відома рок-співачка

Померла відома рок-співачка
Солістка рок-гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан померла в Лондоні у віці 46 років, повідомляє її агент з реклами.

Про це пише BBC.

За словами агента, співачка прибула до Лондона для короткої сесії запису. Про обставини смерті виконавиці наразі не повідомляється.

Агент лише додав, що родина О’Ріордан "вимагала конфіденційності в цей дуже важкий час".

Ірландська співачка очолила колектив на тлі міжнародних успіхів у 90-их минулого століття.

Інший бенд з Ірландії Kodaline одні серед перших поширили слова підтримки рідним загиблої.

У 2017 році The Cranberries планували тур, у томі числі Європою та США. У травні європейський тур скасували через погіршеня стану здоров’я О’Ріордан ("медичні причини, пов’язані зі спиною"). У грудні солістка говорила, що почувається добре.

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Теги: Долорес О'Ріордан, смерть
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