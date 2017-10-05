Закрили відоме українське телешоу





Йдеться в поширеній 15 січня телеканалом заяві.



Вказується, що проект тривав 9 років (відповідно і стільки ж сезонів).



Адміністрація подякувала команді за участь у відкритті талантів та нагадала, що програма була адаптацією відомого американського аналогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Телеканал СТБ припинив виробництво шоу Україна має талант.Йдеться в поширеній 15 січня телеканалом заяві.Вказується, що проект тривав 9 років (відповідно і стільки ж сезонів).Адміністрація подякувала команді за участь у відкритті талантів та нагадала, що програма була адаптацією відомого американського аналогу.

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