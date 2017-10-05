Закрили відоме українське телешоу
15 січень, 23:08
Телеканал СТБ припинив виробництво шоу Україна має талант.
Йдеться в поширеній 15 січня телеканалом заяві.
Вказується, що проект тривав 9 років (відповідно і стільки ж сезонів).
Адміністрація подякувала команді за участь у відкритті талантів та нагадала, що програма була адаптацією відомого американського аналогу.
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Йдеться в поширеній 15 січня телеканалом заяві.
Вказується, що проект тривав 9 років (відповідно і стільки ж сезонів).
Адміністрація подякувала команді за участь у відкритті талантів та нагадала, що програма була адаптацією відомого американського аналогу.
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