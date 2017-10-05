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Закрили відоме українське телешоу

Закрили відоме українське телешоу
Телеканал СТБ припинив виробництво шоу Україна має талант.

Йдеться в поширеній 15 січня телеканалом заяві.

Вказується, що проект тривав 9 років (відповідно і стільки ж сезонів).

Адміністрація подякувала команді за участь у відкритті талантів та нагадала, що програма була адаптацією відомого американського аналогу.

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Теги: Україна має талант, СТБ
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