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У Луцьку обурюються послугами «Волі»

У Луцьку обурюються послугами «Волі»
У Луцьку користувачі інтернету від компанії-постачальника "Воля" обурюються послугами провайдера.

Так, про один з таких випадків оповідає журналістка Юлія Антонюк:

"Вже кілька днів підряд пропадає інтернет Воля - він просто ввечері не працює, а на ранок все ок, як ні в чому не було. Приходили техніки, де точно поломка не виявили, але замінили порт (на даху будинку) і попередили, якщо і надалі будуть проблеми, викликати їх для заміни повністю всього кабелю (з даху і до пристрою)".

"Сьогодні (15 січня, - ред.) телефоную до Волі з тією ж проблемою "Де мій інтернет?" і тут мені повідомляють, що заміна кабелю поза межами квартири безкоштовна, а у квартирі 7 грн. метр. Запитання, якого біса я маю в квартирі міняти кабель за свій рахунок, якщо місце його пошкодження невиявлено, і можливо проблема знаходиться за межами квартири?"

"P.S. Подібні проблеми кілька днів і у кількох знайомих, які теж користуються послугами Волі".

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Теги: Луцьк, інтернет, Воля, проблема
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Коментарі 4
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сказати нехай замінять до квартири і все! )
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Імхо, багато гадили на інтернет від УКРТЕЛЕКОМ, а він працює завжди, 15 років жодних скарг, а до нього був ФОТАКОМ, о то був жах з їх дисконектами))).
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"Київстар" працює ідеально, за майже 4 роки ніколи не обривало, технічне обслуговування роблять у ночі. Але деруть за це, як з чужої тещі шкіру.
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"Воля" -це дійсно ЖАХ.
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