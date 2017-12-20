У Луцьку обурюються послугами «Волі»

У Луцьку користувачі інтернету від компанії-постачальника "Воля" обурюються послугами провайдера.Так, про один з таких випадків оповідає журналістка Юлія Антонюк:"Вже кілька днів підряд пропадає інтернет Воля - він просто ввечері не працює, а на ранок все ок, як ні в чому не було. Приходили техніки, де точно поломка не виявили, але замінили порт (на даху будинку) і попередили, якщо і надалі будуть проблеми, викликати їх для заміни повністю всього кабелю (з даху і до пристрою)"."Сьогодні (15 січня, - ред.) телефоную до Волі з тією ж проблемою "Де мій інтернет?" і тут мені повідомляють, що заміна кабелю поза межами квартири безкоштовна, а у квартирі 7 грн. метр. Запитання, якого біса я маю в квартирі міняти кабель за свій рахунок, якщо місце його пошкодження невиявлено, і можливо проблема знаходиться за межами квартири?""P.S. Подібні проблеми кілька днів і у кількох знайомих, які теж користуються послугами Волі".