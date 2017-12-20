У Луцьку обурюються послугами «Волі»
Сьогодні, 00:17
У Луцьку користувачі інтернету від компанії-постачальника "Воля" обурюються послугами провайдера.
Так, про один з таких випадків оповідає журналістка Юлія Антонюк:
"Вже кілька днів підряд пропадає інтернет Воля - він просто ввечері не працює, а на ранок все ок, як ні в чому не було. Приходили техніки, де точно поломка не виявили, але замінили порт (на даху будинку) і попередили, якщо і надалі будуть проблеми, викликати їх для заміни повністю всього кабелю (з даху і до пристрою)".
"Сьогодні (15 січня, - ред.) телефоную до Волі з тією ж проблемою "Де мій інтернет?" і тут мені повідомляють, що заміна кабелю поза межами квартири безкоштовна, а у квартирі 7 грн. метр. Запитання, якого біса я маю в квартирі міняти кабель за свій рахунок, якщо місце його пошкодження невиявлено, і можливо проблема знаходиться за межами квартири?"
"P.S. Подібні проблеми кілька днів і у кількох знайомих, які теж користуються послугами Волі".
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Так, про один з таких випадків оповідає журналістка Юлія Антонюк:
"Вже кілька днів підряд пропадає інтернет Воля - він просто ввечері не працює, а на ранок все ок, як ні в чому не було. Приходили техніки, де точно поломка не виявили, але замінили порт (на даху будинку) і попередили, якщо і надалі будуть проблеми, викликати їх для заміни повністю всього кабелю (з даху і до пристрою)".
"Сьогодні (15 січня, - ред.) телефоную до Волі з тією ж проблемою "Де мій інтернет?" і тут мені повідомляють, що заміна кабелю поза межами квартири безкоштовна, а у квартирі 7 грн. метр. Запитання, якого біса я маю в квартирі міняти кабель за свій рахунок, якщо місце його пошкодження невиявлено, і можливо проблема знаходиться за межами квартири?"
"P.S. Подібні проблеми кілька днів і у кількох знайомих, які теж користуються послугами Волі".
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Коментарі 4
сказати нехай замінять до квартири і все! )
Імхо, багато гадили на інтернет від УКРТЕЛЕКОМ, а він працює завжди, 15 років жодних скарг, а до нього був ФОТАКОМ, о то був жах з їх дисконектами))).
"Київстар" працює ідеально, за майже 4 роки ніколи не обривало, технічне обслуговування роблять у ночі. Але деруть за це, як з чужої тещі шкіру.
"Воля" -це дійсно ЖАХ.
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