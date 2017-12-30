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Поляки хочуть назвати корабель на честь українських міст

Поляки хочуть назвати корабель на честь українських міст
Польська державна судноплавна компанія планує надати замовленим на китайській верфі кораблям назви міст на території так званих “східних кресів”, тобто на Західній Україні.

Про це повідомляє Radio Szczecin з посиланням на менеджера держкомпанії Польське морське пароплавство Павла Бжезицького, - пише БУГ.

Перший корабель, який компанія незабаром повинна отримати з китайської верфі, називатиметься “Львів”. Корабель матиме місткість 39 000 тонн. Подальші замовлені кораблі отримають назви міст на колишніх польських територіях, зокрема, йдеться про назви міст Вільнюс і Тернопіль.

На думку Бжезицького, нові назви кораблів не будуть суперечливими в політичному плані.

“Мова йде про п’ять одиниць, першим буде “Львів”. Це політично нейтральний крок, оскільки протягом багатьох років один із наших кораблів називався “Львівські Орлята”. І це нікому не заподіяло шкоди, тому з назвою “Львів”, можливо, також проблем не буде”, – зазначив Бжезицький.

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Теги: Польща, Україна
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