Поляки хочуть назвати корабель на честь українських міст





Про це повідомляє Radio Szczecin з посиланням на менеджера держкомпанії Польське морське пароплавство Павла Бжезицького, - пише



Перший корабель, який компанія незабаром повинна отримати з китайської верфі, називатиметься “Львів”. Корабель матиме місткість 39 000 тонн. Подальші замовлені кораблі отримають назви міст на колишніх польських територіях, зокрема, йдеться про назви міст Вільнюс і Тернопіль.



На думку Бжезицького, нові назви кораблів не будуть суперечливими в політичному плані.



“Мова йде про п’ять одиниць, першим буде “Львів”. Це політично нейтральний крок, оскільки протягом багатьох років один із наших кораблів називався “Львівські Орлята”. І це нікому не заподіяло шкоди, тому з назвою “Львів”, можливо, також проблем не буде”, – зазначив Бжезицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польська державна судноплавна компанія планує надати замовленим на китайській верфі кораблям назви міст на території так званих “східних кресів”, тобто на Західній Україні.Про це повідомляє Radio Szczecin з посиланням на менеджера держкомпанії Польське морське пароплавство Павла Бжезицького, - пише БУГ Перший корабель, який компанія незабаром повинна отримати з китайської верфі, називатиметься “Львів”. Корабель матиме місткість 39 000 тонн. Подальші замовлені кораблі отримають назви міст на колишніх польських територіях, зокрема, йдеться про назви міст Вільнюс і Тернопіль.На думку Бжезицького, нові назви кораблів не будуть суперечливими в політичному плані.“Мова йде про п’ять одиниць, першим буде “Львів”. Це політично нейтральний крок, оскільки протягом багатьох років один із наших кораблів називався “Львівські Орлята”. І це нікому не заподіяло шкоди, тому з назвою “Львів”, можливо, також проблем не буде”, – зазначив Бжезицький.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію