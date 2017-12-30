Волинські митники розповіли, як збільшили доходи

Волинська митниця ДФС з березня 2017 року застосовує дворівневу систему моніторингу контролю за повнотою виконання митних формальностей за допомогою новітніх інформаційних технологій.Серед таких – автоматизована система управління ризиками (АСАУР), норми та стандарти якої затверджені міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур (переглянута Кіотська конвенція), - повідомили у прес-службі ДФС.У результаті застосування автоматизованої системи управління ризиками за цей час було запроваджено 229 протоколів про порушення митних правил на 1,5 млн грн. Винесено 24 рішення про визначення коду товару, відмінного від задекларованого, 88 рішень про визначення митної вартості. Економічний ефект від зазначених рішень склав 3,2 млн грн додаткових сум митних платежів.Про це повідомив начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи та моніторингу ризикових операцій Волинської митниці ДФС, доповідаючи на засіданні Громадсько-консультативної ради платників податків при ГУ ДФС у Волинській області про застосування системи управління ризиками для забезпечення якісного митного контролю.Уряд країни схвалив Стратегію розвитку системи управління ризиками в сфері митного контролю, реалізація якої розрахована до 2022 року. Стратегія передбачає посилення взаємодії між держорганами, обмін інформацією між ними в режимі реального часу, що може бути використане для попередження порушень законодавства.Крім того, з нововведень, передбачених уже у 2018 році – запровадження системи автоматизованого розподілу суб’єктів господарювання в залежності від характеристик та історії діяльності для використання інформації під час автоматизованого аналізу та оцінки ризиків. Передбачається сформувати пул добропорядних суб’єктів господарювання на базі об’єктивно встановлених критеріїв та надавати їм спрощення під час митного контролю.Прикладом спрощення може бути суттєве зменшення частки митних оглядів по зовнішньоекономічних операціях таких суб’єктів.