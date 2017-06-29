У Міносвіти внесли зміни в порядок проведення ЗНО





Про це повідомляють в



«Унесення змін зумовлено узгодженням Порядку з чинним законодавством, а також у зв'язку із запровадженням з 2018 року проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які в поточному навчальному році мають завершити здобуття повної загальної середньої освіти», – йдеться у повідомленні.



Порядком передбачається, що учні (слухачі, студенти закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які в поточному навчальному році здобувають повну загальну середню освіту та складають ДПА у формі ЗНО, подають комплект реєстраційних документів до закладів освіти, в яких вони навчаються.



Керівники закладів освіти після отримання реєстраційних документів своїх учнів мають сформувати список осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО.



Список осіб та комплекти документів в установлені строки керівники закладів надсилають до відповідного регіонального центру або передають нарочно.



Таким учням сертифікати ЗНО в індивідуальних конвертах буде надіслано за адресою закладу освіти, де вони навчаються.



Випускникам минулих років та особам, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання сертифікати буде надіслано за адресою, зазначеною під час реєстрації.



Окрім цього, вилучено норму щодо можливості подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта громадянина України для реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні особами, яким станом на 1 вересня року не виповнилося 16 років, що передує року їх участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Зміни відбулися відповідно до вимог чинного законодавства (паспорт громадянина України має бути отриманий особою, яка досягла 14-річного віку).



Ще однією новацією є те, що особи, які мають складати ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації, зможуть зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО в додатковий період (3-21 травня). Такі особи можуть обрати лише ті предмети, результат яких їм буде зарахований як оцінка ДПА.



Текст наказу МОН та Порядок проведення ЗНО доступні на сайті Верховної Ради.

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