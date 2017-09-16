Показали оновлене відділення хірургії луцької лікарні. ФОТО

У Луцьку оновили відділення хірургії луцької міської клінічної лікарні із залученням коштів соціально відповідального бізнесу, зокрема «Луцьксантехмонтажу №536».Сьогодні, 16 січня, представники міської влади побували у комунальному закладі «Луцька міська клінічна лікарня». У цьому закладі постійно ведуться роботи щодо створення комфортних умов перебування для пацієнтів та для забезпечення їхньої безпеки. Протягом останніх 15-20 років виконано ремонти майже в усіх відділеннях, - йдеться в повідомленні на сайті Луцької міської ради.Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради, радник міського головита начальник управління охорони здоров’я міської радиоглянули відділення загальної хірургії, у якому минулоріч було проведено чимало ремонтних робіт.Тут замінено електропроводку, відремонтовано підлогу, стіни та стелі у коридорах, перев’язувальні кабінети, маніпуляційну, санітарні кімнати. Замінено усі двері та вікна на енергоощадні. Щорічно у відділенні лікується близько 1200 пацієнтів, виконується 850-900 оперативних втручань- операції на шлунку та дванадцятипалій кишці, печінці, жовчному міхурі, печінкових протоках, підшлунковій залозі, судинах, органах грудної клітки, кістково-м'язевій системі, шкірі, підшкірній клітковині. У відділенні функціонує власна бактеріологічна лабораторія, яка допомагає забезпечувати необхідний санітарно-епідепіологічний стан, а це передусім безпека медпрацівників, пацієнтів та відвідувачів.У відділенні ремонтні роботи ще тривають й цьогоріч. Як розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи, лікар-ендоскопіст, на базі відділення загальної хірургії планується відкрити ще одне відділення ендоскопії із операційним кабінетом.Потому оглянули відділення ургентної хірургії, відремонтоване із залученням коштів соціально відповідального бізнесу, зокрема ТзВО «Луцьксантехмонтаж №536».Також побували у травматологічному відділенні лікарні. Минулого року тут було проведено поточний ремонт. У відділенні працює електронний облік та реєстрація пацієнтів, облаштована кімната відпочинку для персоналу, зроблено ремонт в палатах. Також у цьому відділенні є палати покращеного планування- із душовими кабінами та новими меблями. За словами головного лікаря закладу, ремонтні роботи тут виконані за власний кошт із залученням коштів меценатів, благодійників та соціально відповідального бізнесу. Зокрема, за фінансової підтримки ТзОВ «Тигрес» зроблено ремонт процедурного кабінету.Медичний персонал відділення - це переважно молоді кваліфіковані спеціалісти, які надають невідкладну медичну допомогу. Лікарі розповідають, що за останній рік у Луцьку значно зменшився рівень смертності внаслідок травм.А ще керівники міста відвідали одну із пацієнток опікового відділення, яка є працівницею Луцького підприємства електротранспорту. Нещодавно вона потрапила в аварію та отримала дуже складні травми. Але завдяки професіоналізму лікарів закладу, зараз вона почувається значно краще.Головний лікар Лариса Духневич розповіла, що ремонт та оновлення лікувальних приміщень у міській лікарні відбувається поступово та планомірно. У минулому році відремонтовано перехід між адміністративним та лікувальним корпусами, покрівлю овочесховища, виконано поточні ремонти у відділеннях гінекології, урології, ортопедії та травматології. Проведено ремонт харчоблоку, відрегульовано гаряче водопостачання та налагоджено вентиляцію. Триває ремонт переходу між стаціонаром та поліклінікою: замінено дахове покриття, вікна. «До виконання робіт ми залучаємо спонсорські кошти, соціально відповідальний бізнес. Значну підтримку надає міська влада. За кошти міського бюджету було придбано ангіографічну установку вартістю 2,5 млн грн, відремонтовано частину ліфтів. Спільними зусиллями ми рухаємося у напрямку медичної реформи. Дякую керівникам міста та депутатам за підтримку та розуміння», - зазначила вона.