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На ковельському ветсанзаводі - проблеми з резервуарами, де зберігають відходи

На ковельському ветсанзаводі - проблеми з резервуарами, де зберігають відходи
Резервуари, де зберігають відходи ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод», протікають.

Про це йшлося сьогодні, 16 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - інформує Волинська правда.

Начальник головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області Богдан Лозинський розповів, що у трьох з п’яти ємностей з відходами виявили невелике протікання.

Це, за словами Лозинського, частково викликає неприємні запахи. Тож Держпродспоживслужба закликає ковельську мерію, оскільки вона була замовником робіт із ремонту цих резервуарів, звернутися до виконавця робіт, щоб спробували виправити ситуацію.

«Бо якщо є підтікання, то роботу зробили неякісно. Слава богу, що немає сильних морозів, бо тоді б невідомо, як закінчилося. Загалом же ситуація контрольована», – сказав Лозинський.

Натомість заступник міського голови Ковеля Андрій Товстига зауважив, що він, як відповідальний за виконання робіт із ліквідації ковельського лиха, може запевнити, що роботи щодо капітального ремонту цих споруд виконані на 100% у відповідності до проекту.

Ковельський міський голова Олег Кіндер додав, що Держпродспоживслужбі варто спочатку перевірити, чи такі незначні протікання становлять якусь загрозу для довкілля.

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Теги: Ковель, ветсанзавод
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