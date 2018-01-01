вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17 тисяч рецептів: повідомили, скільки грошей пішло на «доступні ліки» для волинян

17 тисяч рецептів: повідомили, скільки грошей пішло на «доступні ліки» для волинян
У Нововолинську за програмою «Доступні ліки» купили медикаментів на понад мільйон гривень.

Про це повідомляють у прес-службі Нововолинської міської ради.

Як повідомила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської лікарні Ольга Попіка, для Нововолинська фінансування за урядовою програмою «Доступні ліки» на 2017 рік склало 1 111 тис грн. Як результат – на зазначену суму за минулий рік пацієнти отримали ліки майже за 17 тис рецептів. За урядовою програмою у місті працювало п’ять аптечних мереж у 12 торгових точках.

Слід зазначити, на сьогодні до реєстру увійшло 199 препаратів 43 виробників. На початку програми таких препаратів налічувалося лише 150.

До слова, на 2018 рік в Державному бюджеті для Волині передбачено 26 млн 380 тис грн. Для Нововолинська ця сума становитиме 1 609 500 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
Влада Луцька втратила перспективи об'єднання з селами-сусідами, - експерт
То піцу привезли, то поліція приїхала: луцького депутата «тероризують» дивними дзвінками
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі коміки «штурмуватимуть» «Лігу Сміху»
16 січень, 20:51
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
16 січень, 20:32
17 тисяч рецептів: повідомили, скільки грошей пішло на «доступні ліки» для волинян
16 січень, 20:18
«Волинь Велика»: новий відеопроект краєзнавця з Луцька
16 січень, 19:34
У Міносвіти внесли зміни в порядок проведення ЗНО
16 січень, 19:21
Схожі новини
Медична реформа: лучанам нагадують обрати сімейного лікаря. ВІДЕО Медична реформа: лучанам нагадують обрати сімейного лікаря. ВІДЕО
16 січень, 14:44
Спалах кору: на Волині достатньо вакцини Спалах кору: на Волині достатньо вакцини
15 січень, 11:06
У селі на Волині – загроза поширення вірусного гепатиту У селі на Волині – загроза поширення вірусного гепатиту
15 січень, 10:39
У селі на Волині – спалах хвороби Боткіна У селі на Волині – спалах хвороби Боткіна
12 січень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вогні різдвяного Луцька. ФОТО
16 січень, 08:06
 4
«Волинь Велика»: новий відеопроект краєзнавця з Луцька
16 січень, 19:34
 2
«ІнспекторGym». «Драйв»: холод та несправний зливний бак
16 січень, 13:45
 2
Завірюха в Луцьку 40 років тому: архівні фото
16 січень, 21:40
 1
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
16 січень, 20:32
 1
Медіа
відео
1/8