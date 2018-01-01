17 тисяч рецептів: повідомили, скільки грошей пішло на «доступні ліки» для волинян

У Нововолинську за програмою «Доступні ліки» купили медикаментів на понад мільйон гривень.Про це повідомляють у прес-службі Нововолинської міської ради.Як повідомила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської лікарні, для Нововолинська фінансування за урядовою програмою «Доступні ліки» на 2017 рік склало 1 111 тис грн. Як результат – на зазначену суму за минулий рік пацієнти отримали ліки майже за 17 тис рецептів. За урядовою програмою у місті працювало п’ять аптечних мереж у 12 торгових точках.Слід зазначити, на сьогодні до реєстру увійшло 199 препаратів 43 виробників. На початку програми таких препаратів налічувалося лише 150.До слова, на 2018 рік в Державному бюджеті для Волині передбачено 26 млн 380 тис грн. Для Нововолинська ця сума становитиме 1 609 500 грн.