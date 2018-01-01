17 тисяч рецептів: повідомили, скільки грошей пішло на «доступні ліки» для волинян
16 січень, 20:18
У Нововолинську за програмою «Доступні ліки» купили медикаментів на понад мільйон гривень.
Про це повідомляють у прес-службі Нововолинської міської ради.
Як повідомила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської лікарні Ольга Попіка, для Нововолинська фінансування за урядовою програмою «Доступні ліки» на 2017 рік склало 1 111 тис грн. Як результат – на зазначену суму за минулий рік пацієнти отримали ліки майже за 17 тис рецептів. За урядовою програмою у місті працювало п’ять аптечних мереж у 12 торгових точках.
Слід зазначити, на сьогодні до реєстру увійшло 199 препаратів 43 виробників. На початку програми таких препаратів налічувалося лише 150.
До слова, на 2018 рік в Державному бюджеті для Волині передбачено 26 млн 380 тис грн. Для Нововолинська ця сума становитиме 1 609 500 грн.
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Про це повідомляють у прес-службі Нововолинської міської ради.
Як повідомила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської лікарні Ольга Попіка, для Нововолинська фінансування за урядовою програмою «Доступні ліки» на 2017 рік склало 1 111 тис грн. Як результат – на зазначену суму за минулий рік пацієнти отримали ліки майже за 17 тис рецептів. За урядовою програмою у місті працювало п’ять аптечних мереж у 12 торгових точках.
Слід зазначити, на сьогодні до реєстру увійшло 199 препаратів 43 виробників. На початку програми таких препаратів налічувалося лише 150.
До слова, на 2018 рік в Державному бюджеті для Волині передбачено 26 млн 380 тис грн. Для Нововолинська ця сума становитиме 1 609 500 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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