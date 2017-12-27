У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО





Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.



Про проблему муніципалів повідомили небайдужі мешканці. Так, за словами лучан, третього відділення «Нової пошти» на проспекті Соборності, 1а – сміття, яким просто устелено землю.



На місце виїхав інспектор та вручив «поштарям» припис на прибирання.



«А вже сьогодні, завітавши за вказаною адресою, працівник департаменту помітив, що працівники «Нової пошти» сміття прибрали і обіцяли в майбутньому стежити за чистотою», – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу відділення №3 «Нової пошти» в Луцьку зібралися купи сміття.Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.Про проблему муніципалів повідомили небайдужі мешканці. Так, за словами лучан, третього відділення «Нової пошти» на проспекті Соборності, 1а – сміття, яким просто устелено землю.На місце виїхав інспектор та вручив «поштарям» припис на прибирання.«А вже сьогодні, завітавши за вказаною адресою, працівник департаменту помітив, що працівники «Нової пошти» сміття прибрали і обіцяли в майбутньому стежити за чистотою», – йдеться в повідомленні.

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