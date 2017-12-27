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У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО

У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО
Поблизу відділення №3 «Нової пошти» в Луцьку зібралися купи сміття.

Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.

Про проблему муніципалів повідомили небайдужі мешканці. Так, за словами лучан, третього відділення «Нової пошти» на проспекті Соборності, 1а – сміття, яким просто устелено землю.

На місце виїхав інспектор та вручив «поштарям» припис на прибирання.

«А вже сьогодні, завітавши за вказаною адресою, працівник департаменту помітив, що працівники «Нової пошти» сміття прибрали і обіцяли в майбутньому стежити за чистотою», – йдеться в повідомленні.

У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО
У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО
У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО
У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО

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Теги: благоустрій, муніципали
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Коментарі 1
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ахахах гадять всякі говнарі, а прибирати заставляють дітей з нової почти які отримують мінімальу ЗП)))) Нема справедливості)
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