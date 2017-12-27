У Луцьку поблизу «Нової пошти» загидили територію. ФОТО
Сьогодні, 15:21
Поблизу відділення №3 «Нової пошти» в Луцьку зібралися купи сміття.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Про проблему муніципалів повідомили небайдужі мешканці. Так, за словами лучан, третього відділення «Нової пошти» на проспекті Соборності, 1а – сміття, яким просто устелено землю.
На місце виїхав інспектор та вручив «поштарям» припис на прибирання.
«А вже сьогодні, завітавши за вказаною адресою, працівник департаменту помітив, що працівники «Нової пошти» сміття прибрали і обіцяли в майбутньому стежити за чистотою», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Про проблему муніципалів повідомили небайдужі мешканці. Так, за словами лучан, третього відділення «Нової пошти» на проспекті Соборності, 1а – сміття, яким просто устелено землю.
На місце виїхав інспектор та вручив «поштарям» припис на прибирання.
«А вже сьогодні, завітавши за вказаною адресою, працівник департаменту помітив, що працівники «Нової пошти» сміття прибрали і обіцяли в майбутньому стежити за чистотою», – йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
ахахах гадять всякі говнарі, а прибирати заставляють дітей з нової почти які отримують мінімальу ЗП)))) Нема справедливості)
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