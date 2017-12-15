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Онкохворому волинянину на благодійному концерті збирали кошти. ФОТО

Онкохворому волинянину на благодійному концерті збирали кошти. ФОТО
В Іваничівському районному домі “Просвіта” 15-го січня відбувся святково-різдвяний концерт в рамках благодійної акції “Творимо добро”.

Цей захід став продовженням роботи новорічної фотозони, завдяки якій проходив збір коштів для онкохворого п’ятирічного мешканця Іванич Станіслава Тимчука, - пише Буг.

За словами виконувача обов’язки начальника відділу культури Лілії Парфенюк, за час дії фотозони і проведеного благодійного концерту на лікування хлопчика вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень.

Концерт відбувся за участі аматорських колективів та окремих виконавців районного дому “Просвіта” і дитячої музичної школи.

Після концерту на глядачів на учасників заходу чекало пригощання кутею та фотографування у новорічній фотозоні, яка завершила свою дію.

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Теги: благодійність, дитина, допомога, Іваничі
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