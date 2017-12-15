Онкохворому волинянину на благодійному концерті збирали кошти. ФОТО
Сьогодні, 15:42
В Іваничівському районному домі “Просвіта” 15-го січня відбувся святково-різдвяний концерт в рамках благодійної акції “Творимо добро”.
Цей захід став продовженням роботи новорічної фотозони, завдяки якій проходив збір коштів для онкохворого п’ятирічного мешканця Іванич Станіслава Тимчука, - пише Буг.
За словами виконувача обов’язки начальника відділу культури Лілії Парфенюк, за час дії фотозони і проведеного благодійного концерту на лікування хлопчика вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень.
Концерт відбувся за участі аматорських колективів та окремих виконавців районного дому “Просвіта” і дитячої музичної школи.
Після концерту на глядачів на учасників заходу чекало пригощання кутею та фотографування у новорічній фотозоні, яка завершила свою дію.
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Цей захід став продовженням роботи новорічної фотозони, завдяки якій проходив збір коштів для онкохворого п’ятирічного мешканця Іванич Станіслава Тимчука, - пише Буг.
За словами виконувача обов’язки начальника відділу культури Лілії Парфенюк, за час дії фотозони і проведеного благодійного концерту на лікування хлопчика вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень.
Концерт відбувся за участі аматорських колективів та окремих виконавців районного дому “Просвіта” і дитячої музичної школи.
Після концерту на глядачів на учасників заходу чекало пригощання кутею та фотографування у новорічній фотозоні, яка завершила свою дію.
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