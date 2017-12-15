Онкохворому волинянину на благодійному концерті збирали кошти. ФОТО





Цей захід став продовженням роботи новорічної фотозони, завдяки якій проходив збір коштів для онкохворого п’ятирічного мешканця Іванич Станіслава Тимчука, - пише



За словами виконувача обов’язки начальника відділу культури Лілії Парфенюк, за час дії фотозони і проведеного благодійного концерту на лікування хлопчика вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень.



Концерт відбувся за участі аматорських колективів та окремих виконавців районного дому “Просвіта” і дитячої музичної школи.



Після концерту на глядачів на учасників заходу чекало пригощання кутею та фотографування у новорічній фотозоні, яка завершила свою дію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районному домі “Просвіта” 15-го січня відбувся святково-різдвяний концерт в рамках благодійної акції “Творимо добро”.Цей захід став продовженням роботи новорічної фотозони, завдяки якій проходив збір коштів для онкохворого п’ятирічного мешканця Іванич, - пише Буг За словами виконувача обов’язки начальника відділу культури, за час дії фотозони і проведеного благодійного концерту на лікування хлопчика вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень.Концерт відбувся за участі аматорських колективів та окремих виконавців районного дому “Просвіта” і дитячої музичної школи.Після концерту на глядачів на учасників заходу чекало пригощання кутею та фотографування у новорічній фотозоні, яка завершила свою дію.

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