Луцьким підприємцям розповіли, якою має бути «мінімалка»

Луцьким підприємцям озвучили основні цифри, пов’язані з виплатою зарплатні та сплатою податків.Про це йшлося 16 січня під час засідання координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва у місті Луцьку.Заступник начальника відділу організації роботи ГУ ДФС у Волинській областіповідомила, що важливо знати ці числа, оскільки дехто заклав у свої бюджети неправильні суми, спираючись на дані ЗМІ.За її словами, мінімальна зарплата має становити 3723 гривні, прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1762 гривні, ставка єдиного внеску у розмірі 22% не змінилась, ставка податку на доходи фізичних осіб також залишилась незмінною – 18 %.Військовий збір необхідно здійснювати у тому ж форматі, як було в попередніх роках, та в тому ж обсязі – 1, 5%. Для підприємців, які мають працівників з інвалідністю, інвалідність яких підтверджена довідками, виданими МСЕК, ставка єдиного внеску становить 8,41%.Пенсіонери та люди з інвалідністю, які перебувають на загальній системі оподаткування та члени фермерських господарств, звільняються від сплати єдиного внеску. Якщо зарплата для працівника становить не більше 2470 грн., підприємці можуть користуватись так званою соціальною пільгою.Також підприємцям нагадали про декларування доходів. Ті, хто звітується раз у рік, тобто 1 і 2 група спрощеної системи оподаткування, звітуються за однією формою і мають зробити це до 1 березня. 3 група звітується до 9 лютого 2018 року.Також Олена Нікотіна наголосила, що представники 1 групи «спрощенців» повинні сплачувати суму страхового внеску у розмірі 819,06 грн.