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На Закарпатті у річці знайшли труп дівчини

На Закарпатті у річці знайшли труп дівчини
В селищі Дубове Закарпатської області вчора, 15 січня, на березі річки Тересва місцевий житель виявив труп дівчини.

Правоохоронці встановили, що місцеву мешканку вбили, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Вживаються заходи зі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини цієї трагедії.


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Теги: Закарпаття
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