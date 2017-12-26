На Закарпатті у річці знайшли труп дівчини
Сьогодні, 16:01
В селищі Дубове Закарпатської області вчора, 15 січня, на березі річки Тересва місцевий житель виявив труп дівчини.
Правоохоронці встановили, що місцеву мешканку вбили, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Вживаються заходи зі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини цієї трагедії.
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Правоохоронці встановили, що місцеву мешканку вбили, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Вживаються заходи зі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини цієї трагедії.
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