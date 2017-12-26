На Закарпатті у річці знайшли труп дівчини





Правоохоронці встановили, що місцеву мешканку вбили, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Вживаються заходи зі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини цієї трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Дубове Закарпатської області вчора, 15 січня, на березі річки Тересва місцевий житель виявив труп дівчини.Правоохоронці встановили, що місцеву мешканку вбили, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Вживаються заходи зі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини цієї трагедії.

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