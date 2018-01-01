«Вдалі» вихідні: у травмпункт прийшло 25 лучан із переломами
Сьогодні, 16:05
90 людей звернулося із травмами до луцького травмпункту протягом останніх вихідних.
Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.
Зокрема до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 97 пацієнтів, із них госпіталізували 55 осіб, надали амбулаторну допомогу 42 людям.
У травмпункт звернулося 90 травмованих, з них – 25 з переломами. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одну людину покусала тварина.
До хворих 11 разів викликали лікарів з дому. Загалом зробили 27 операцій.
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Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.
Зокрема до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 97 пацієнтів, із них госпіталізували 55 осіб, надали амбулаторну допомогу 42 людям.
У травмпункт звернулося 90 травмованих, з них – 25 з переломами. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одну людину покусала тварина.
До хворих 11 разів викликали лікарів з дому. Загалом зробили 27 операцій.
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