«Вдалі» вихідні: у травмпункт прийшло 25 лучан із переломами





Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.



Зокрема до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 97 пацієнтів, із них госпіталізували 55 осіб, надали амбулаторну допомогу 42 людям.



У травмпункт звернулося 90 травмованих, з них – 25 з переломами. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одну людину покусала тварина.



До хворих 11 разів викликали лікарів з дому. Загалом зробили 27 операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 90 людей звернулося із травмами до луцького травмпункту протягом останніх вихідних.Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.Зокрема до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 97 пацієнтів, із них госпіталізували 55 осіб, надали амбулаторну допомогу 42 людям.У травмпункт звернулося 90 травмованих, з них – 25 з переломами. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одну людину покусала тварина.До хворих 11 разів викликали лікарів з дому. Загалом зробили 27 операцій.

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