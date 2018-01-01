вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Вдалі» вихідні: у травмпункт прийшло 25 лучан із переломами

«Вдалі» вихідні: у травмпункт прийшло 25 лучан із переломами
90 людей звернулося із травмами до луцького травмпункту протягом останніх вихідних.

Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.

Зокрема до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 97 пацієнтів, із них госпіталізували 55 осіб, надали амбулаторну допомогу 42 людям.

У травмпункт звернулося 90 травмованих, з них – 25 з переломами. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одну людину покусала тварина.

До хворих 11 разів викликали лікарів з дому. Загалом зробили 27 операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Влада Луцька втратила перспективи об'єднання з селами-сусідами, - експерт
То піцу привезли, то поліція приїхала: луцького депутата «тероризують» дивними дзвінками
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хочуть відремонтувати об’їзну дорогу
Сьогодні, 16:27
Показали, як «живуть» Шацькі озера взимку. ФОТО
Сьогодні, 16:20
«Вдалі» вихідні: у травмпункт прийшло 25 лучан із переломами
Сьогодні, 16:05
На Закарпатті у річці знайшли труп дівчини
Сьогодні, 16:01
Луцьким підприємцям розповіли, якою має бути «мінімалка»
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
У Луцьку – величезна тягучка через аварію. ФОТО У Луцьку – величезна тягучка через аварію. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На луцькій автостанції помер чоловік На луцькій автостанції помер чоловік
Сьогодні, 09:28
Двоє підлітків провалилися під кригу, одного врятувати не вдалося. ФОТО. ВІДЕО Двоє підлітків провалилися під кригу, одного врятувати не вдалося. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:33
На «Буковелі» збили сноубордиста, чоловік помер у лікарні На «Буковелі» збили сноубордиста, чоловік помер у лікарні
15 січень, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вогні різдвяного Луцька. ФОТО
Сьогодні, 08:06
 4
Цукерки від патрульних та спільна коляда. Добрі новини Волині
15 січень, 15:21
 4
«ІнспекторGym». «Драйв»: холод та несправний зливний бак
Сьогодні, 13:45
 2
На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод
Сьогодні, 16:33
 1
То піцу привезли, то поліція приїхала: луцького депутата «тероризують» дивними дзвінками
Сьогодні, 10:35
 1
Медіа
відео
1/8