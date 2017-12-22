На Волині хочуть відремонтувати об’їзну дорогу
Сьогодні, 16:27
Протягом 2018 року хочуть відремонтувати луцьку об’їзну дорогу.
Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами» 16 січня.
Голова Волинської обласної держадміністрації Володимир Гунчик нагадав, що цьогоріч область отримала на баланс низку доріг. Нині працюють над тим, аби сформувати перелік доріг, які відремонтують. Між тим, дуже важливим є те, аби до ремонту долучалися й місцеві ради.
Гунчик додав, що раніше із Прилуцьким сільським головою Валентином Арчибасовим вже обговорювали проекти для розвитку громади, адже люди повинні бачити, що міська й обласна рада багато працюють над розвитком співпраці з громадами.
Опісля Гунчик зауважив, що цьогоріч планують відремонтувати об’їзну дорогу та покращити стан доріг в селі. Інакше, мовляв, громада сміятиметься, що владці відремонтували тільки ту дорогу, якою «їздять самі».
Зрештою Гунчик підсумував, що протягом 2018 року хочуть «навколо Луцька навести порядок із кільцевими дорогами».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами» 16 січня.
Голова Волинської обласної держадміністрації Володимир Гунчик нагадав, що цьогоріч область отримала на баланс низку доріг. Нині працюють над тим, аби сформувати перелік доріг, які відремонтують. Між тим, дуже важливим є те, аби до ремонту долучалися й місцеві ради.
Гунчик додав, що раніше із Прилуцьким сільським головою Валентином Арчибасовим вже обговорювали проекти для розвитку громади, адже люди повинні бачити, що міська й обласна рада багато працюють над розвитком співпраці з громадами.
Опісля Гунчик зауважив, що цьогоріч планують відремонтувати об’їзну дорогу та покращити стан доріг в селі. Інакше, мовляв, громада сміятиметься, що владці відремонтували тільки ту дорогу, якою «їздять самі».
Зрештою Гунчик підсумував, що протягом 2018 року хочуть «навколо Луцька навести порядок із кільцевими дорогами».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодій «обчистив» господарство на 18 тисяч
Сьогодні, 16:34
На Волині збираються збудувати перший сміттєпереробний завод
Сьогодні, 16:33
На Волині хочуть відремонтувати об’їзну дорогу
Сьогодні, 16:27
Показали, як «живуть» Шацькі озера взимку. ФОТО
Сьогодні, 16:20
«Вдалі» вихідні: у травмпункт прийшло 25 лучан із переломами
Сьогодні, 16:05