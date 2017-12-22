На Волині хочуть відремонтувати об’їзну дорогу

Протягом 2018 року хочуть відремонтувати луцьку об’їзну дорогу.Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами» 16 січня.Голова Волинської обласної держадміністраціїнагадав, що цьогоріч область отримала на баланс низку доріг. Нині працюють над тим, аби сформувати перелік доріг, які відремонтують. Між тим, дуже важливим є те, аби до ремонту долучалися й місцеві ради.Гунчик додав, що раніше із Прилуцьким сільським головоювже обговорювали проекти для розвитку громади, адже люди повинні бачити, що міська й обласна рада багато працюють над розвитком співпраці з громадами.Опісля Гунчик зауважив, що цьогоріч планують відремонтувати об’їзну дорогу та покращити стан доріг в селі. Інакше, мовляв, громада сміятиметься, що владці відремонтували тільки ту дорогу, якою «їздять самі».Зрештою Гунчик підсумував, що протягом 2018 року хочуть «навколо Луцька навести порядок із кільцевими дорогами».