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На Волині злодій «обчистив» господарство на 18 тисяч

На Волині злодій «обчистив» господарство на 18 тисяч
У селі Біличі Іваничівського району з господарства викрали сільськогосподарську продукцію та реманент майже на 18 тисяч гривень.

Поліцейські встановили особу правопорушника й проводять досудове розслідування. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від трьох до шести років, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Злодій пошкодив замок і проник у господарське приміщення на обійсті пенсіонерки. Зловмисник викрав майже 300 кілограмів пшениці та ячменю, бензинову косарку, обприскувач, різноманітні відра та каністри. Загалом збиток господині становить майже 18 тисяч гривень.

Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявися 20-річний місцевий житель. Поліція вилучила у зловмисника викрадене майно й повернула його законній власниці.

Проводиться досудове розслідування.

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Теги: крадіжка
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