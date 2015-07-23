Розповіли, на скільки штрафуватимуть підприємців за зарплати «в конвертах»
Сьогодні, 16:46
Повідомили, які штрафи очікують на підприємців, які працевлаштовують людей без дотримання вимог законодавства.
Про це йшлося під час засідання координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва у місті Луцьку 16 січня.
Заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування Інна Савчук розповіла, що розміри штрафів прописані у статті 265 Кодексу законів про працю та в адміністративному кодексі.
За її словами, з 1 січня 2018 року кодекс законів передбачає штраф за фактичний доступ працівника до роботи без офіційного оформлення у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а це 111 690 грн.
Така ж сума штрафу передбачена за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та ПДФО, а також коли людина працює повний робочий день, а офіційно оформлена на неповний робочий день.
Штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (37 230 грн.) очікує тих працедавців, які виплачують зарплатню, меншу за мінімальну, не оплачують роботу у нічний час та вихідні. За порушення строків виплати зарплати – три мінімалки – 11 тисяч 169 гривень.
Крім того, адмінкодекс передбачає штраф 17 тисяч за неофіційне працевлаштування працівника. Таким чином, нелегальне працевлаштування найманої особи для підприємця може обійтись у 128 690 грн.
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Про це йшлося під час засідання координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва у місті Луцьку 16 січня.
Заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування Інна Савчук розповіла, що розміри штрафів прописані у статті 265 Кодексу законів про працю та в адміністративному кодексі.
За її словами, з 1 січня 2018 року кодекс законів передбачає штраф за фактичний доступ працівника до роботи без офіційного оформлення у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а це 111 690 грн.
Така ж сума штрафу передбачена за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та ПДФО, а також коли людина працює повний робочий день, а офіційно оформлена на неповний робочий день.
Штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (37 230 грн.) очікує тих працедавців, які виплачують зарплатню, меншу за мінімальну, не оплачують роботу у нічний час та вихідні. За порушення строків виплати зарплати – три мінімалки – 11 тисяч 169 гривень.
Крім того, адмінкодекс передбачає штраф 17 тисяч за неофіційне працевлаштування працівника. Таким чином, нелегальне працевлаштування найманої особи для підприємця може обійтись у 128 690 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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