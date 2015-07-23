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Розповіли, на скільки штрафуватимуть підприємців за зарплати «в конвертах»

Розповіли, на скільки штрафуватимуть підприємців за зарплати «в конвертах»
Повідомили, які штрафи очікують на підприємців, які працевлаштовують людей без дотримання вимог законодавства.

Про це йшлося під час засідання координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва у місті Луцьку 16 січня.

Заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування Інна Савчук розповіла, що розміри штрафів прописані у статті 265 Кодексу законів про працю та в адміністративному кодексі.

За її словами, з 1 січня 2018 року кодекс законів передбачає штраф за фактичний доступ працівника до роботи без офіційного оформлення у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а це 111 690 грн.

Така ж сума штрафу передбачена за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та ПДФО, а також коли людина працює повний робочий день, а офіційно оформлена на неповний робочий день.

Штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (37 230 грн.) очікує тих працедавців, які виплачують зарплатню, меншу за мінімальну, не оплачують роботу у нічний час та вихідні. За порушення строків виплати зарплати – три мінімалки – 11 тисяч 169 гривень.

Крім того, адмінкодекс передбачає штраф 17 тисяч за неофіційне працевлаштування працівника. Таким чином, нелегальне працевлаштування найманої особи для підприємця може обійтись у 128 690 грн.

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Теги: гроші, підприємці, працевлаштування
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