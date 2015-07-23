Розповіли, на скільки штрафуватимуть підприємців за зарплати «в конвертах»

Повідомили, які штрафи очікують на підприємців, які працевлаштовують людей без дотримання вимог законодавства.Про це йшлося під час засідання координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва у місті Луцьку 16 січня.Заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектуваннярозповіла, що розміри штрафів прописані у статті 265 Кодексу законів про працю та в адміністративному кодексі.За її словами, з 1 січня 2018 року кодекс законів передбачає штраф за фактичний доступ працівника до роботи без офіційного оформлення у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а це 111 690 грн.Така ж сума штрафу передбачена за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та ПДФО, а також коли людина працює повний робочий день, а офіційно оформлена на неповний робочий день.Штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (37 230 грн.) очікує тих працедавців, які виплачують зарплатню, меншу за мінімальну, не оплачують роботу у нічний час та вихідні. За порушення строків виплати зарплати – три мінімалки – 11 тисяч 169 гривень.Крім того, адмінкодекс передбачає штраф 17 тисяч за неофіційне працевлаштування працівника. Таким чином, нелегальне працевлаштування найманої особи для підприємця може обійтись у 128 690 грн.