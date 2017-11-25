У селі поблизу Луцька проблеми з насосною станцією
Сьогодні, 17:10
У селі Гірка Полонка, де нещодавно звели каналізаційно-насосну станцію, нині нова проблема - з підприємством не хочуть укладати договору на прийом стоків.
Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами», 16 січня.
Сільська голова села Гірка Полонка Ніна Симонович зауважила, «Міська рада звинувачує мене у неправдивих діях, неправдивих документах», зауважила вона.
У селі будували станцію на основі документу, виданого Луцькрадою у 2015 році. Однак, коли очільниця села кілька місяців тому звернулася до КП «Луцькводоканал» задля укладання договору про прийом стоків, цього зробити не вдалося.
«Водоканал руками розвів, що без міської ради ми цього не приймемо», - розповіла Симонович. Згодом вона звернулася до міської ради, направивши документи, проте ось уже протягом 2 місяців не отримує жодної відповіді. Однак посадовиця не розуміє, у чому справа, та чому є проблема із укладенням договору.
«Я не знаю причини», - додала Симонович. Натомість голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик повідомив, що в п'ятницю матиме зустріч із виконувачем обов'язків міського голови Луцька Григорієм Пустовітом. Відтак, Гунчик запросив Симонович на зустріч, аби обговорити це питання.
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Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами», 16 січня.
Сільська голова села Гірка Полонка Ніна Симонович зауважила, «Міська рада звинувачує мене у неправдивих діях, неправдивих документах», зауважила вона.
У селі будували станцію на основі документу, виданого Луцькрадою у 2015 році. Однак, коли очільниця села кілька місяців тому звернулася до КП «Луцькводоканал» задля укладання договору про прийом стоків, цього зробити не вдалося.
«Водоканал руками розвів, що без міської ради ми цього не приймемо», - розповіла Симонович. Згодом вона звернулася до міської ради, направивши документи, проте ось уже протягом 2 місяців не отримує жодної відповіді. Однак посадовиця не розуміє, у чому справа, та чому є проблема із укладенням договору.
«Я не знаю причини», - додала Симонович. Натомість голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик повідомив, що в п'ятницю матиме зустріч із виконувачем обов'язків міського голови Луцька Григорієм Пустовітом. Відтак, Гунчик запросив Симонович на зустріч, аби обговорити це питання.
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