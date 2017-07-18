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Розповіли, скільки тон сміття на волинських полігонах

Розповіли, скільки тон сміття на волинських полігонах
На території Волинської області на смітниках та стихійних звалищах знаходиться близько 3 тисяч тонн відходів.

Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами», 16 січня.

Під час обговорень підняли питання роздільного збору сміття – мовляв, нещодавно у державі навіть прийняли відповідний закон. Однак нині реальних кроків для його реалізації не видно. Між тим, одна із мешканок Дачного зауважила, що поблизу села є красивий ліс, і люди не хочуть, аби його засмічувати, тож хочуть запровадити роздільний збір сміття. Жінка поцікавилася, чи є можливість поставити відповідні смітники у населеному пункті.

Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик запропонував встановити у сільради 3 контейнери для роздільного збору сміття. Однак, постає питання, що з ним робити далі: куди і як його мають відвозити.

Гунчик нагадав, що попри вкладення 2 млн грн в сміттєзвалище поблизу Ківерців, проект і досі не вдалося реалізувати. Між тим, нині на Волині є близько 3 тисячі тонн сміття, які знаходяться і на сміттєзвалищах, і поза ними.

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Теги: сміття, екологія, проблема
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