Розповіли, скільки тон сміття на волинських полігонах

На території Волинської області на смітниках та стихійних звалищах знаходиться близько 3 тисяч тонн відходів.Про це стало відомо під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами», 16 січня.Під час обговорень підняли питання роздільного збору сміття – мовляв, нещодавно у державі навіть прийняли відповідний закон. Однак нині реальних кроків для його реалізації не видно. Між тим, одна із мешканок Дачного зауважила, що поблизу села є красивий ліс, і люди не хочуть, аби його засмічувати, тож хочуть запровадити роздільний збір сміття. Жінка поцікавилася, чи є можливість поставити відповідні смітники у населеному пункті.Голова Волинської ОДАзапропонував встановити у сільради 3 контейнери для роздільного збору сміття. Однак, постає питання, що з ним робити далі: куди і як його мають відвозити.Гунчик нагадав, що попри вкладення 2 млн грн в сміттєзвалище поблизу Ківерців, проект і досі не вдалося реалізувати. Між тим, нині на Волині є близько 3 тисячі тонн сміття, які знаходяться і на сміттєзвалищах, і поза ними.