В Одесі - транспортний колапс через снігопади

Одесу сьогодні, 16 січня, замело снігом, через що в місті зупинилися деякі маршрути трамваїв і тролейбусів. Муніципальна варта рятує містян зі снігового полону. А вантажівкам і фурам заборонили в'їзд у місто.Зазначається, що у зв'язку з погіршенням кліматичних умов припинено роботу чотирьох трамвайних маршрутів і одного тролейбусного маршруту в місті, - пише Корреспондент.Як повідомляється, паралізовані трамвайні маршрути №19 і 20, а також тролейбусні №2 і 14. Тролейбусні маршрути №1 і 27 скорочені: 27-й ходить тільки до Чорноморки, а 1-й - до Паустовського.На лініях працює снігоочисна техніка.Також вантажному, великотоннажному і великогабаритному транспорту тимчасово закрили в'їзд до Одеси. Як повідомили в ГУНП, для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області в усіх напрямках з Одеси.Окрім того, одеський комунальний заклад "Муніципальна варта" організував екіпажі швидкого реагування, які будуть допомагати містянам, які потрапили в сніговий полон.Одеський аеропорт поки працює, але деякі рейси через погоду змушені були повернутися.