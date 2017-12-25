В Одесі - транспортний колапс через снігопади
Сьогодні, 17:18
Одесу сьогодні, 16 січня, замело снігом, через що в місті зупинилися деякі маршрути трамваїв і тролейбусів. Муніципальна варта рятує містян зі снігового полону. А вантажівкам і фурам заборонили в'їзд у місто.
Зазначається, що у зв'язку з погіршенням кліматичних умов припинено роботу чотирьох трамвайних маршрутів і одного тролейбусного маршруту в місті, - пише Корреспондент.
Як повідомляється, паралізовані трамвайні маршрути №19 і 20, а також тролейбусні №2 і 14. Тролейбусні маршрути №1 і 27 скорочені: 27-й ходить тільки до Чорноморки, а 1-й - до Паустовського.
На лініях працює снігоочисна техніка.
Також вантажному, великотоннажному і великогабаритному транспорту тимчасово закрили в'їзд до Одеси. Як повідомили в ГУНП, для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області в усіх напрямках з Одеси.
Окрім того, одеський комунальний заклад "Муніципальна варта" організував екіпажі швидкого реагування, які будуть допомагати містянам, які потрапили в сніговий полон.
Одеський аеропорт поки працює, але деякі рейси через погоду змушені були повернутися.
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Зазначається, що у зв'язку з погіршенням кліматичних умов припинено роботу чотирьох трамвайних маршрутів і одного тролейбусного маршруту в місті, - пише Корреспондент.
Як повідомляється, паралізовані трамвайні маршрути №19 і 20, а також тролейбусні №2 і 14. Тролейбусні маршрути №1 і 27 скорочені: 27-й ходить тільки до Чорноморки, а 1-й - до Паустовського.
На лініях працює снігоочисна техніка.
Також вантажному, великотоннажному і великогабаритному транспорту тимчасово закрили в'їзд до Одеси. Як повідомили в ГУНП, для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області в усіх напрямках з Одеси.
Окрім того, одеський комунальний заклад "Муніципальна варта" організував екіпажі швидкого реагування, які будуть допомагати містянам, які потрапили в сніговий полон.
Одеський аеропорт поки працює, але деякі рейси через погоду змушені були повернутися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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