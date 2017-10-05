Влада Луцька втратила перспективи об'єднання з селами-сусідами, - експерт

Експерт «Волинського центру розвитку урядування»вважає, що 2017 рік для Луцька став «провальним» у питаннях перспектив об'єданная та співробітництва обласного центру із навколишніми селами. Якщо так триватиме надалі, то можна забути про перспективи подальшої спільної роботи.Таку думку він висловив під час круглого столу «Перспективи розвитку співпраці між Луцьком та навколишніми сільськими радами», 16 січня.На думку Григоренка, 2017 рік порівняно із попередніми роками – втрачений у контексті співпраці. Адже домовленостей досягли ще за часів керівництва- тоді вдалося налагодити спілкування із Прилуцьким, активно обговорювали співробітництво з Підгайцями та Гіркою Полонкою. Натомість нині ці процеси фактично заморожені.Наприклад, у 2018 році міськрада заклала 0 гривень на співробітництво з Прилуцьким. Зрештою, Григоренко вважає, що якщо у 2018 ситуація не покращиться, то на «спільних перспективах» можна буде поставити хрест.Крім того, додав експерт, у 2017 році «укропівська» влада Луцька не спромоглася домовитися про співпрацю з громадами, де головам обрані кандидати, яких підтримував «УКРОП» - Княгининівською та Жидичинською.