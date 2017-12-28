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ПриватБанк - кращий український банк на міжнародному валютному ринку*

ПриватБанк - кращий український банк на міжнародному валютному ринку*
За підсумками 2017 року ПриватБанк увійшов до рейтингу кращих операторів валютного ринку "Foreign Exchange Awards 2018", за версією журналу Global Finance.

Зокрема, ПриватБанк визнано кращим українським оператором FX в Східній і Центральній Європі, найкращим банком на валютному ринку цього регіону став Société Générale. У західній Європі найкращим банком валютного ринку визнано HSBC, а глобальним лідером FX ринку став американський Citi.

На думку експертів видання, у 2017 році ринок іноземної валюти став більш конкурентоспроможним. Хоча п'ять найбільших банків FX як і раніше утримують 44% всього світового ринку, їх частка знизилася - в порівнянні з 53% в 2013 році. І це відкриває більше можливостей для регіональних банків, що володіють місцевим досвідом, поки світові лідери вдосконалюють свої списки клієнтів і уникають ринків з низькою рентабельністю власного капіталу.


“Ринок FX стає все більш конкурентним, - зазначив Кевін МакПартланд, голова департаменту технологій та досліджень в Greenwich Associates. - Конкуренція завжди хороша для ринку, при тому, що кращі валютні банки світу ретельно перевіряють свої операції, щоб переконатися, що вони відповідають духу нового глобального кодексу поведінки на ринку".

На думку експертів журналу, у 2018 році учасники глобального валютного ринку будуть поводитися більш етично і професійно, що сприятиме дотриманню правил і положень, які можна застосувати до валютного ринку кожної юрисдикції, в якій вони ведуть бізнес.

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Теги: ПриватБанк, валютний ринок, реклама
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