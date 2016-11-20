На Волині поліцейського звинувачують в побитті двох чоловіків





Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122 КК України, - повідомили в прокуратурі.



Правоохоронці кажуть, що поліцейський 7 липня минулого року під час виконання службових обов’язків умисно, завдаючи ударів руками і ногами, спричинив двом громадянам тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.



Триває досудове розслідування. Вирішуються питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчий слідчий відділ прокуратури Волинської області повідомив про підозру в умисному спричиненні двом громадянам тілесних ушкоджень інспектору сектору реагування патрульної поліції одного з територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122 КК України, - повідомили в прокуратурі.Правоохоронці кажуть, що поліцейський 7 липня минулого року під час виконання службових обов’язків умисно, завдаючи ударів руками і ногами, спричинив двом громадянам тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.Триває досудове розслідування. Вирішуються питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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