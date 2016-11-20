На Волині поліцейського звинувачують в побитті двох чоловіків
16 січень, 19:05
Слідчий слідчий відділ прокуратури Волинської області повідомив про підозру в умисному спричиненні двом громадянам тілесних ушкоджень інспектору сектору реагування патрульної поліції одного з територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122 КК України, - повідомили в прокуратурі.
Правоохоронці кажуть, що поліцейський 7 липня минулого року під час виконання службових обов’язків умисно, завдаючи ударів руками і ногами, спричинив двом громадянам тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Триває досудове розслідування. Вирішуються питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.
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Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122 КК України, - повідомили в прокуратурі.
Правоохоронці кажуть, що поліцейський 7 липня минулого року під час виконання службових обов’язків умисно, завдаючи ударів руками і ногами, спричинив двом громадянам тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Триває досудове розслідування. Вирішуються питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.
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