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На Волині поліцейського звинувачують в побитті двох чоловіків

На Волині поліцейського звинувачують в побитті двох чоловіків
Слідчий слідчий відділ прокуратури Волинської області повідомив про підозру в умисному спричиненні двом громадянам тілесних ушкоджень інспектору сектору реагування патрульної поліції одного з територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122 КК України, - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці кажуть, що поліцейський 7 липня минулого року під час виконання службових обов’язків умисно, завдаючи ударів руками і ногами, спричинив двом громадянам тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Триває досудове розслідування. Вирішуються питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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Теги: поліція, прокуратура
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