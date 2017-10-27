У Луцьку авто збило жінку. ОНОВЛЕНО
16 січень, 19:09
У Луцьку автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу.
Це трапилося 16 січня на проспекті Відродження.
За словами очевидців, інцидент трапився неподалік пішохідного переходу. Жінку збив легковик на єврономерах. Внаслідок зіткнення постарждала отримала травми, її госпіталізували.
Раніше поширена інформація про те, що жінка загинула, виявилася неправдивою.
На місці події працює поліція.
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Це трапилося 16 січня на проспекті Відродження.
За словами очевидців, інцидент трапився неподалік пішохідного переходу. Жінку збив легковик на єврономерах. Внаслідок зіткнення постарждала отримала травми, її госпіталізували.
Раніше поширена інформація про те, що жінка загинула, виявилася неправдивою.
На місці події працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 15
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Молю вас, благаю!
Тарас Шевченко
Прикро, звичайно, але це може статись з кожним водієм, незалежно від номерів, авто чи ще чого-небудь... як це не доходить людям...