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У Луцьку авто збило жінку. ОНОВЛЕНО

У Луцьку авто збило жінку. ОНОВЛЕНО
У Луцьку автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу.

Це трапилося 16 січня на проспекті Відродження.

За словами очевидців, інцидент трапився неподалік пішохідного переходу. Жінку збив легковик на єврономерах. Внаслідок зіткнення постарждала отримала травми, її госпіталізували.

Раніше поширена інформація про те, що жінка загинула, виявилася неправдивою.

На місці події працює поліція.


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Теги: аварія, смерть, Луцьк
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Коментарі 15
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Чекаєм защітнічьків блях
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Біда одному і біда другому Коли ви УкраІнці братами будете???
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Добре що не втік
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Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!
Тарас Шевченко
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В дтп, в мене загинув Тато, і те БИДЛО, що в'їхало в нього, їхало на авто, на українськіх номерах. Ще щось добавите??? Чи може Зайцева,в Харкові, їхала на європейськіх номерах?
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НЕ машина і не номера вині а той хто сідає за кермо, не в адекваті
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Сьогодні в 18:00 їхала по Відродження....були частково вимкнені ліхтарі...це так зване "віярне відключення"... Вашу ..ать...міська... ВЛАДА....то Скрипку за 15 000 євро ви запросили на театральний майдан.а на освітленні вулиць-економитеееееее.....
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Сьогодні в 18:00 їхала по Відродження....були частково вимкнені ліхтарі...це так зване "віярне відключення"... Вашу ..ать...міська... ВЛАДА....то Скрипку за 15 000 євро ви запросили на театральний майдан.а на освітленні вулиць-економитеееееее.....
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А чому не звинувачують в першу чергу тих, хто видає права? Там ж заплатив і здав. Або просто купив і не вчив ні правил, ні за кермо толком не сідав. Типу на дорозі розберусь що до чого.
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ті песіонери совітські лазять як телята!де бачить там і лізе!а ще може і по телефоні пизд.....
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Винуватять водіїв відразу, а освітлення таке ввечері , що не видно нікого, особливо якщо людина у темному одязі переходить дорогу. Не раз стикалась з тим, що переходить дорогу, навіть не гляне в сторони, чи зупиниться авто. Згідна, є нахали-водіі, що навіть , не призупиниться перед пішохідним, а КОЖЕН ПІШОХІД має в першу чергу думати про власну безпеку, десятому наказую, не переконавшись, що зупинився автомобіль, не іди, часом , повторююсь, просто не видно в темну пору достатньо добре. Буквально пару днів тому, були у новинах фото пішоходів, які переходили дорогу біля Променя, де заманеться, майже навскоси, де логіка???? Там пішохідних переходив декілька є, невже життя дешевше за пару хвилин зекономлених???
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Можна довго розмірковувати про причини, але факт лишається фактом - статистика по Луцьку показує, що ДТП з вини авто на іноземних номерах стаються в 5 разів частіше.
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дочекався? є ми тут, не хвилюйся, тільки читай текст уважно, першонах нестримний, що дтп сталось НЕ на переході!!
Прикро, звичайно, але це може статись з кожним водієм, незалежно від номерів, авто чи ще чого-небудь... як це не доходить людям...
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бо не відмазуються як п'яні "слуги народу" і їх поплічники, справи яких не вносять в статистику і розглядаються дууууже в'яло, роками!
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Хто проводив ту статистику??? І на чию користь вона??? Не так давно, не було авто на єврономерах, можливо було менше дтп??? Коли у процентному співвідношені було 98% дтп, на українськіх номерах.Ми можем бути противниками єврономерів, але тоді не має чого рівнятись на європейській рівень життя, на європейські зарплати, ціни, і т.д. живем собі як на Кубі, острів свободи, де за розмитнення треба платити за пару життів вперід.тисяч так 20-25. То про що ми говоримо, про які евро стандарти . Живем і радієм що не так як усі нормальні, їздемо на ланосах, сенсах, тавріях, і цим гордимося. Тоді не має чого пересідати на розмитнені європейські авто. Підримуємо вітчизняного виробника, якщо можна це назвати виробником. Скоріше - знущання над, автолюбителями, ще й за такі гроші, АБСУРД. В Польщі , коли побачили запорожця, одразу з'явився анекдот, що запорожець - це помста Брєжнєва.Тож вибір за нами, і не єрономера, ні українські авто в тому не винні. Просто подивитись на все треба, об'єктивно та адекватно, без будь якої упередженності до тої чи іншої сторони. А то з дебільшого, автор статей у Волинь пості, чуть що- єврономера. Чомусь не сильно він акцентує увагу , коли відбувається ДТП за участю авто на українськіх номерах.
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