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У Луцьку журналісти збирають гроші на лікування дитини

У Луцьку журналісти збирають гроші на лікування дитини
У Луцьку журналісти місцевих ЗМІ організували невеликий благодійний вертеп, збираючи гроші на лікування 9-річної дівчинки із Горохівського району.

Про це повідомляє IA ZIK.

Проведення благодійної акції ініціювала головний редактор видання «Таблоїд Волині» Ольга Магас. До неї приєдналися колеги із низки місцевих ЗМІ, які створили невеликий вертеп.

Журналісти пішли колядувати в гості до редакцій засобів масової інформації, завітали на низку підприємств, до органів влади та місцевого самоврядування.

Всі гроші, які вдасться зібрати під колядування, будуть спрямовані на лікування 9-річної Ольги Зілінської із Горохівського району. Дівчинка потребує термінової пересадки нирки, але таких грошей (60 тисяч євро) у родини немає.

Довідково:

Допомогти врятувати дитяче життя можна, переказавши кошти на картку «Приватбанку» № 5168-7427-0925-3664 (Зілінська Олеся Василівна, мама дитини).

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Теги: лікування, благодійність
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