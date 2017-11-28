У Луцьку журналісти збирають гроші на лікування дитини





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Проведення благодійної акції ініціювала головний редактор видання «Таблоїд Волині» Ольга Магас. До неї приєдналися колеги із низки місцевих ЗМІ, які створили невеликий вертеп.



Журналісти пішли колядувати в гості до редакцій засобів масової інформації, завітали на низку підприємств, до органів влади та місцевого самоврядування.



Всі гроші, які вдасться зібрати під колядування, будуть спрямовані на лікування 9-річної Ольги Зілінської із Горохівського району. Дівчинка потребує термінової пересадки нирки, але таких грошей (60 тисяч євро) у родини немає.



Довідково:



Допомогти врятувати дитяче життя можна, переказавши кошти на картку «Приватбанку» № 5168-7427-0925-3664 (Зілінська Олеся Василівна, мама дитини).



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